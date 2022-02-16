Her şeyi ilaca bağlama

İki buçuk aylık evliyiz. Eşim askerden yeni geldi. Sürekli hadi yatalım diyor. Sonra sürekli ilişki istiyor. Ben de yoruluyorum.

Guatr hapı kullanıyor. Fazla mı geliyor acaba. Haptan olabilir mi?

CİNSEL ilişki isteği hormonlarla olduğu kadar sosyal olarak da şekillenen bir dürtüdür. Troid çalışmasını arttıran ve azaltan ilaçlar var.

Hangisini kullandığı önemli. Hemen test yapılması uygun olabilir. Sadece troid testleri değil testosteron testleri de yapılmalı. Bazen anormal sıklıkta cinsel ilişki isteği ruhsal hastalıklarda da olabilir. Ama hemen ilaca bağlamamak lazım.



ÇÖLYAK HASTALIĞINA İŞARET

40 yaşındayım. 3 aydır sürekli ishalim. Tahlillerde mikrop yok. Ne yapacağımı şaşırdım. Yardım edin?

PANİK yapmayın. Bağırsaklar panik yapınca da hızlanıp ishale neden olabilir. Uzun süreli ishalin en önemli nedenlerinden birisi de "Çölyak Hastalığı" veya "Gluten enteropatisi" dediğimiz hastalıktır. Özellikle yağlı gıdaların alınmasından sonra belirginleşen ishal, karında gaz ve rahatsızlık hissi, karın ağrıları, iştahı iyi olduğu halde kilo alamama veya kilo kaybı ve yorgunluk olur. Bazı tahliller gerekir. Doktorunuzu tekrar ziyaret edin. Hastalığınızın geçmediğini belirtin. Yeni tahlil ister. Kendine has perhiz gerekebilir.



GENETİK ANALİZ GEREKEBİLİR

19 yaşındayım. 2 yıldır karın ağrım var. Yılda 4-5 kere acillere gidiyorum. Apandisit deyip ameliyat bile ettiler. Ne derlerse yapıyorum. Hangi doktora gitmeliyim?

"AİLEVİ Akdeniz Ateşi" veya "FMF" denilen hastalığa uygun bir tarifin var. Birçok hastalığa benzer.

Ateş ve karın ağrısı, çeşitli eklem ağrıları hatta farklı şikâyetlerle bile çıkabilir. Kanda lökositoz, sedimantasyon, fibrinojen ve CRP yüksekliğinin bulunması tanıda yardımcı olur. Kesin tanı genetik analizde MEFV gen mutasyonunun gösterilmesi ile koyulur. İç hastalıkları veya romatoloji uzman takibine girmeniz gerekmektedir.