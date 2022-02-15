Eskisi gibi değilim

63 yaşındayım. Ne yaptıysam eskisi gibi sertleşemiyorum. Eşim benden 14 yaş küçük. Cinsel ihtiyaçlarına cevap veremiyorum. Bunalmaya başladım. Arkadaşlar çubuk taktırmış. Ben taktırabilir miyim?

İSTEĞİN varsa ve yerine getiremiyorsan sıkılman doğal. Mutluluk çubuğu diye de bilinen penis protezi takılması kararını Üroloji Uzmanları verir. Bilinen tüm uygulamalara rağmen sertleşme, yani ereksiyon sağlanamıyorsa beden ve psikolojik şartların uygunsa olumlu yanıt verebilirler.

İşte mutluluğa giden yol, üroloji uzmanına muayene ol.



AŞKINIZI ETKİLEMEZ

Nafiz Bey 5 yıllık evliyiz. Çok şükür 3 çocuğumuz oldu. Eşim "Artık tüp bağlatalım" dedi. Biraz çekindim, bir zararı var mı?

BU uygulama, kadında yumurtayı taşıyan tüplerin ameliyatla bağlanmasıdır.

Uygulandıktan sonra artık gebe kalınması beklenmez. Tüplerin bağlanması, kadının cinsel isteğinde, adet düzeninde, vücut yapısında herhangi bir değişiklik meydana getirmez. Cinsellik etkilenmez. Çiftler arasındaki birliktelik eskisi gibi devam eder. Zaten erkek açısından da değişen bir durum olmaz.



EŞİNLE KONUŞ

29 yaşındayım. 6 aylık evliyim. Herkes erken boşalmadan şikayetçi. Benim durumum tam tersi. Cinsel ilişkide geç boşalıyorum. Eşim bir şey demiyor ama bu iyi bir şey mi?

HER şeyin ortası karar. Geç boşalma da rahatsız bir durumdur. Erkeğin cinsel etkinlik esnasında hiç boşalamaması veya geç boşalmasına denir.

Cinsel işlev bozukluğudur. Bedensel bir nedenden kaynaklanabilir.

Psikolojik etkenler önemlidir.

Tedavisi psikoterapidir. Hastalık sebebi yoksa mesele yok. Yine de eşinle de bu konuyu konuş.



FAZLASI DA ZARAR

59 yaşındayım. Erkekliğim bitti. 3 aydır hareket yok. Doktora gittim. Depresyondasın dedi. İlaç verdi. Şimdi 24 saattir sürekli sertleşme var. İlacın yan etkisi mi?

İLGİNÇ ve sık rastlanmayan bir durum bu. Priapizm dediğimiz penisin kendiliğinden ağrılı sertleşmesi söz konusu gibi duruyor. Muhtemelen depresyon ilacının yan etkisidir. Önce o ilacı almayı kesin. Ayrıca yaşlılarda nedensiz de bu durum görülebilir. Bu durumun uzamış sertleşmeden ayırımı için 6 saatten fazla süren ereksiyon hali olması gerekmektedir. Bunu da göz önünde bulunduracaklardır...