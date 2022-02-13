Evlilikleri bile bitirir

49 yaşındayım. 7 senedir şekerim var. Altı aydır hissim azaldı. Eşimle ilişkide isteksizim. Siz "Şeker sertleşmeyi bozar" demiştiniz.

Yapılacak bir şey var mı?

ŞEKER hastalığı düzene sokulmazsa cinsel hayatı olumsuz etkiler. Hissetmeyi, sertleşmeyi, ilişki süresini azaltır. Evlilikleri bile bitirir! Hanımlar bu durumu kendilerine karşı ilgisizlik olarak yorumlayabilir. Tedavi için hemen İç Hastalıkları Uzmanı takibine gir. Önce durumunu netleştirelim. Yüksek kan şekeri (glikoz) düzeyin, damarları ve sinirlerini (elektrik kablolarını) bozdu mu bakalım. İlaçlarına da başlayalım. Ozon tedavisi ve manyetik alan tedavisi gibi destek tedavilerini de değerlendirelim. Zararın neresinden dönülse kardır. Yaşın genç, aşka küsme...

DİYABET KORKUSU

Senelerdir kiloluyum. Şişmanlarda şeker hastalığı daha fazla olur diyorlar. Ailemde şeker yok. Zayıflamak istiyorum. Zayıflarsam da hasta olur muyum?

BEDEN bir araba olsaydı benzini 'glikoz' olurdu. Yani bedenin enerji kaynağı yediklerimizden yapılan kan glikozudur. Bu gıdayı bedenin kullanmasını sağlayan aracı maddeye de insülin denir. İnsülin pankreas organında üretilir. Her öğünden sonra normal olarak küçük miktarlarda üretilir. Şişman kişilerde insülin direnci olabilir. Bu da önce kan şekerini düşürür. Sonra düşüremez hale getirir. Ve sonunda da şeker hastası olursun. Zayıflarsan şeker hastası olma riskin azalır. Ağzının tadı kaçmasın diye zayıflamalısın. Zayıflarsan şeker hastası olma riskin azalır.

DOKTORA GÖRÜN

Daha 1 yıllık evliyiz ama eşim ilişkide hemen bitiyor. Doktora gitmeli mi? Tahlil de gerekir mi?

CİNSEL ilişkinin en önemli özelliği eşlerin kendilerine özel olmasıdır. Kendinizi eşinize ifade edin. Sizi keşfetmeyi bilmiyor olabilir. İlişkide ona yol gösterin. Onun özelliklerini de fark edin. İstediklerinizin olabilmesi için neler yapmanız gerektiğini fark edin. Ayrıca kan şekeri düşmesi, tiroit çalışma bozuklukları, testosteron düzeyleri, kansızlık, hatta özellikle erkeklerde damar tıkanıklığı ihtimalleri değerlendirilebilir. İç Hastalıkları, Üroloji, Kadın Hastalıkları Uzmanı takibi şart.

BENİ KİM BEĞENİR!

25 yaşında kadınım. Şişmanım ve çirkinim. Daha hiç evlenmedim. Kimse beni beğenmiyor sanırım. Psikolojik olarak bu durumdan çok sıkıldım. Ne yapmam gerekiyor?

DUYGUSAL, utangaç, evhamlı ama öz eleştiri yapabilen birisiniz diye düşünüyorum. Cinsellik, ilk önce kendini tanımakla başlar ve ancak kendisini seven, sayan ve güvenen bir insan karşısındakine de bu olumlu duygularla yönelebilir. Gerçekçilik ve öz eleştiri kızgınlık, umutsuzluk getirmemeli. Çirkin tarifin senin kuruntun da olabilir mi, olabilir. Bunları kafana takma. Seni seveni sev. Kendine güven. Gerisini merak etme...