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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
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  • 12 Şubat 2022, Cumartesi

Tuzlu su damlat

Doktorum bu burnumun tıkanıklığını açarsan çok sevinirim. Niye açılmıyor? Sana zahmet bir tavsiyen varsa yazar mısın?
ÖNCELİKLE tıkalı burunlara neden olan birçok hastalık var. Sen herkese danışıp uzmanına danışmadın anlaşılan. Mutlaka kulak burun boğaz uzmanına muayene ol. Ancak sana vereceğim tarif doğal olarak kullandığımız bir karışım.
Kaynamış soğumuş 1 litre suya 1 çay kaşığı tuz koy.
Cam şişede dolapta beklet.
Sabah-akşam her burun deliğine genize kaçacak kadar damlat. Burnun açılsa da esas nedeni bulman gerekir.

KATI YAĞ TÜKETME
Doktor, Hepatit B teşhisi koydu. Ne yapmalıyım?
BU hastalıkta bedenin bağışıklık sisteminin zaafa uğratılmaması çok önemlidir. Düzenli uyu, düzenli beslen. Gereksiz yorulma. Gereksiz ilaç kullanma. Su içmeyi ihmal etme. İstirahatlerini sırt üstü yatarak yap.
Yemek konusu da önemlidir.
Katı yağlar tüketme.
Yağda kızarmış et, hamur ve sebzeler, kavurmalar tadımlık belki ama doyumluk asla tüketme.
Çok yağlı et, süt, peyniri önermiyoruz.

SIKINTIDAN KURTUL
2 yıldır şekerim var. Doktorlara niye ha bire yükseliyor diyorum "Sinirdendir" diyorlar. Sinir şekeri niye yükseltsin ki?
ARABAYI 20 kere çarpsan, 21 kere tamir ettirsen bir daha çarptığında da bozulur. Yani sen sinirli, gergin, huzursuz olursan şekerin düşmez.
Baskı altında iken, vücut adrenalin ve kortizon adı verilen stres hormonlarını salgılayarak reaksiyon gösterir. Bu hormonlar karaciğerden kana şeker salgılanmasını sağlarlar. Perhiz yap, yeterince su iç, hareket et. Sıkıntıdan kurtul.

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