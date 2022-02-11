Korkularını kağıda yaz

Doktor tavsiyesiyle antidepresan kullandım. Cesaretim ve inancım da var. Çok denedim ama cinsel beraberlik yaşayamıyorum. Yardım edin.

Durumun tam açık değil. Cinsel beraberlikten kastın nedir? "Diğer cins ile birlikte olmak" ayrı şey, "diğer cins ile cinsel ilişkiye girmek" ayrı bir şey.

Anladığım kadarı ile hem ruh halinde, hem sosyal hayatında ve bedeninde düzene girmesi gereken karışıklıklar var. Düğümü çözmek gerekir. Önce iç hastalıkları uzmanına ve psikolog desteğine ihtiyaç var. Korkularını bir kâğıda yaz. Nasıl bu korkulardan kurtulabilirsin? Bunu da yaz. Herkes yapıyorsa sende yaparsın.



EKRANDAN UZAK KAL

Son günlerde sıkıntım arttı. Kapalı yerlerde bunalıyorum. Tiroid bezim çok çalışıyordu. Ondan olabilir mi?

Olabilir. Bunun için tiroid bezi çalışmasını gösteren TSH testi yaptır.

Ancak kış depresyonu dediğimiz kapalı yerlerde kalma, açık havanın da bulutlu veya yağışlı olması nedeni ile kapalı, karanlık olması sıkıntıların şiddetini arttırır. Olabildikçe dış ortamlarda bulunmaya dikkat et. Ekranlardan uzak kal. Hareketli aktiviteler, varsa deniz, göl, nehir gibi su kenarı alanlarda gezme gibi faaliyetlerde bulun.