Aşk için adaçayı için

Cinsel isteğim artmıyor. Adaçayı iç dediler. İyi gelir mi?

CİNSEL istek azalması çok sık rastlanan şikâyetlerdir. Ruhsal durum, cinsel organların ve bazı hormonların hastalıkları cinsel isteği azaltabilir. Bitkiler ve gıdalar önemli desteklerdir. Ancak sihirli çareler değildir. Ruhsal durum ya da altta yatan bedensel hastalıklar çözülmeden çayla çorbayla harikalar yaratamazsınız. Adaçayı, ısırgan otu çayı, Adamotu kökü çayı bu açıdan faydalıdır. Unutmayın çalışmayan motora hangi yağı koyarsanız koyun bir işe yaramaz.

KAFEİN KULLANMAYIN

Babamın tansiyonunu ölçüyorum. Bazen 13/9 bazen 15/9 çıkıyor. Yanlış mı ölçüyorum?

Bu konudaki dikkatin için teşekkürler. Çünkü ölçümün doğru yapılması tedavi ve takibi etkiler. Tansiyon ölçmeden yarım saat önce sigara ve kafeinli içecek içmeyin. Kola sarılan manşon kolu rahatlıkla saracak kadar geniş olsun. İki dakika arayla iki kere veya daha fazla ölçün. Her iki koldan da ölçüm yapın. Yüksek ölçtüğünüz koldan kontrol yapın.

SUYU SAKIN AZALTMA

Sık sık idrara çıkıyorum. Adetlerim normal. Ha bire antibiyotik alıyorum geçmiyor. Suyu azaltsam faydası olur mu?

Kadınlarda sık sık idrar yolu enfeksiyonu görülebilir. Tedavi olmazsan böbrek yetmezliği bile yapar. Hemen tedavisine bak. Mantar enfeksiyonları tekrarlar. Şeker hastalarında ilk şikayet sık idrara çıkmak olabilir. Suyu sakın azaltma. Maydanoz çayı yap iç. Mutlaka tam idrar tahlili yaptır. Ayrıca idrar kesesinin hassasiyetini arttıran durumlar, idrar kesesine bası yapan hastalıklarda sık idrar yapmaya neden olabilir. Açlık ve tokluk kan şekerini de ölçtür. Üroloji muayenesi ol.