Cinselliği vurur

2 ay önce doktor kolesterolümün yüksek olduğunu söyledi. Sertleşme sorunu da yaşıyorum. Cinsel hayatım kabusa döndü.

Bu duruma kolesterol mü neden oldu?

KOLESTEROL yüksekliği direkt ereksiyon sorunu yapmaz. Ancak çok yüksek kolesterol veya trigliserid yüksekliği uzun yıllar damar sertliğine neden olursa penis damarlarını da tıkayabilir.

Kalbi besleyen damarlar da, penis damarı da yaklaşık aynı genişlikte damarlardır. Ereksiyon sorunu çoğunlukla stressıkıntı gibi psikolojik nedenlerle ortaya çıkar.

Troid hormon bozuklukları, kan şeker düzensizlikleri, cinsiyet hormon bozuklukları, ilaçların yan etkisi gibi nedenlerle de ereksiyon sorunu olabilir.

Öncelikle iç hastalıkları uzmanına görün. Bedensel bir sıkıntı yoksa üroloji uzmanı veya psikiyatri ile psikoloji uzmanı devreye girebilir.



EVHAM YAPMA SAKIN

60 yaşındayım. Ara ara ağrı kesici alıyorum. 'Böbreği bozar' diyorlar. Böbreğime bir şey olur mu?

SEBEPSİZ, doktor tavsiyesi olmadan ağrı kesicileri veya diğer ilaçları kullanmamalısınız.

Sürekli ağrı kesici kullananlarda bu ilaçların kullanımına bağlı ağrılar bile olabiliyor. Altta yatan başka hastalıklarınıza, kullandığınız antibiyotiğin cinsine, miktarına göre böbrek zararı ihtimali olabilir. Tabi ki daha önce böbreğinize ait doğumsal veya sonradan geçirilmiş bir hastalık bilgisine göre bu ihtimal daha da ön plana çıkabilir. Öncelikle yeterince su iç. Egzersiz yap. Kafana her şeyi takma.

Ortada bir sıkıntı yokken evham yapma. mutlaka keyif aldığın konularla meşgul ol. şikayetin olursa böbrek çalışma testleri ve idrar tahlili yapılabilir.

Gittiğin doktorlara bu bilgiyi mutlaka ver.



ÜROLOĞA GİTMELİSİN

55 yaşında erkeğim. Prostatım büyük çıktı. Kanser olur mu? Nelere dikkat etmem gerekir?

İYİ huylu prostat büyümeleri kanser değildir.

Kansere de sebep olmaz.

Ancak, gerek prostat bezi büyümeleri gerekse prostat bezi kanserleri ilerleyen yaşlarda ortaya çıkar.

Prostat kanseri prostat bezi büyümesi olmayanlarda da çıkabilir. Prostat bezi büyüdü diye kanser olmaz.

Şikayet olmaksızın da kanser olabilir. Bu yüzden başvurduğunuz üroloğunuz kanser açısından takip yapabilir.



KAHVALTI ŞARTTIR

Hocam 8 yaşında oğlum var. Kahvaltı yapmadan okula gidiyor. Sabah bir bardak süt içmesi yeterli midir?

HAYIR. Çocukların kahvaltıda süt içmesi faydalıdır. Ancak tek başına yeterli değildir. Yanında peynir veya yumurta, ekmek ve vitamin kaynağı olarak sebze veya meyve de tüketilmelidir. İnşaat yaparken sadece çimento, sadece demir, sadece tuğla nasıl yeterli değilse, beden büyürken de çeşitli gıdalara ihtiyaç duyulur.