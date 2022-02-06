Hemoroit paniği

Çok sık kabız oluyorum. 1 hafta önce tuvalet taşına damla damla düşecek kadar makatımdan kan geldi. Temizlenirken de elime beze geldi. Amcam anlatırdı galiba basur oldum. Şimdi gitsem hemen ameliyat mı derler?

HAYIR. Her basurun tedavisi ameliyat değildir. İç dış basurların ve dış basurların tedavisi de farklıdır. İç hemoroidlerde tedavi hastalığın derecesine göre değişir. Hastalık 4 dereceye ayrılır: 1. Derece Basur: Basurun varlığından ancak kanama yaparsa şüphelenilir, doktor muayenesi ile anlaşılır ve medikal tedavi yeterlidir. 2. Derece Basur: Basur bezesi ıkınma sonucu anal kanaldan dışarı çıkar ama sonra kendiliğinden tekrar içeri girer. Çoğu kez medikal tedavi yeterlidir. 3. Derece Basur: Basur bezesi ıkınma sonucu dışarı çıkar ancak elle içeri itilebilir. Cerrahi tedavi gerekir. 4. Derece Basur: Basur bezesi sürekli dışarıdadır. Cerrahi tedavi gerekir. Anlattıklarına göre sen 1-2 derece basur olabilirsin. Hemen ameliyat korkusu yaşama. Ancak muayene olmalısın. Vakit kaybetme...

ÖNCE KONTROL GEREKİR

4 yıldır evliyim. Erken boşalma sorunum var. Arkadaşlarım bir jelden bahsetti. İyi geliyormuş. Ben de kullanayım mı?

CİNSEL ilişki öncesi halin, erken boşalmanın en sık rastlanan sebebidir. İş ile ilgili olumsuzluk, huzursuzluk, güvensizlik ve yorgunluk ilişki isteğini azaltır. Stres-depresyon ve bunun için kullandığın ilaçlar varsa bunlar da olumsuz katkıda bulunur. Cinsel performansının azalacağı endişesi ve evham da başarısızlığın en büyük sebebidir. Ayrıca testosteron, prolaktin, TSH gibi hormonların ölçülmesi gerekir. Bazen cinsel organının kan dolaşımı ve diğer özelliklerini öğrenmek için ultrason gibi görüntülemeler gerekebilir. Eşinle de sıkıntını paylaş. Seni muayene etmeden önerebileceklerim bunlar.

EŞİME GÜVENİYORUM AMA

34 yaşında evli bir kadınım. Eşime güveniyorum. Ancak cinsel organımda siğiller var. Nerden geldi anlamadım. Eşime geçer mi?

SİĞİLLERİN değerlendirilmesi gerekir. Kadın Hastalıkları Uzmanı'na gitmelisiniz. Genellikle HPV dediğimiz Human Papilloma Virüs denilen bir mikrop buna neden olur. HPV, bir kişiden diğerine cinsel ilişki ile (vajinal, anal veya ağızdan) geçer. Bu mikrop bulaştıktan 1.5 ay veya 6 ay sonrasında siğiller ortaya çıkabilir. Mikrop herkeste de siğile neden olmayabilir. Siğilin kendisi tedavilerle ortadan kaldırılabilir. Ancak HPV aynı uçuk hastalığında olduğu gibi bedende kalmaya devam eder. Bu nedenle hastalık ara ara tekrarlayabilir. Ozon tedavisi dahil tedavi metotları uygulanarak takip edilmeli.

BÖBREĞE İYİ GELMEZ

74 yaşındayım. 14 yıldır böbrek hastasıyım. Üçüncü derece yetmezlikmiş. İlaçlarla idare ediyordum. İki ay önce kalp krizi geçirdim, üre yükseldi. Her iki böbreğimde de kist var. Diyalize girmeye başladım. Siyah turpun böbrek kistine iyi geldiği söyleniyor. Acaba kullansam bir zararı olur mu?

SAKIN yoğun miktarda turp tüketme. Turpun içinde yoğun miktarda potasyum vardır. Böbrek yetmezliği olan hastalarda potasyum artışı olur. Böbrek potasyumu atmadığından fazla potasyumun zararları söz konusu olabilir. Diyaliz sonrası potasyum değerlerini sorun. Ayrıca size özel yemek listesi hazırlanması gerekir. Yediklerin hastalığını etkiler. Etrafın sözüyle hareket etme.