Çam fıstığı güç verir

Hocam ben bitiğim. İlişkide hiç halim yok. Eşimden de artık çekinmeye başladım. Erkeklikte bitince daha ne kaldı? Ne yapalım? Yiyecek bir şey önerir misiniz?

CİNSEL istek yoksa birliktelik gerçekleşmez. Cinsel isteği artıran afrodizyak etkiye sahip gıdalardan biri çam fıstığıdır. Kadınlarda Çam fıstığı; içeriğinde bulunan zengin çinko sayesinde hem enerji verir hem de seks hormonu olan testosteron üretimini sürdürmeyi sağlar. Cinsel gücü artıran çam fıstığını sofrada bulundurun. Stres azalmazsa ilaçta, gıdada bir işe yaramaz. Kafan başka yerdeyken, kafanı başka bir şeye takarken başarılı ilişki olmaz

EŞİM BENDEN KAÇIYOR

62 yaşındayım. Eşim cinsel ilişkiye girmekten kaçınıyor. Bende de hala istek var. Doktora söylemeye de çekiniyorum. Bu yaşta hala ne istiyorsun derse ne derim?

DOKTORA söylemeye çekinme. Önce eşinle bu konuyu konuş. Ayıp diye düşünüp eşinle konuşmazsan hangi nedenle isteksiz olduğunu anlayamazsın. Zanlara, kuruntulara kapılırsın. Yaş ilerledikçe kas, kemik, eklemler aşınır. Eski alışkan olduğunuz pozisyonlar şimdi rahatsız edici olabilir. Uygun ilişki pozisyonlarınızı yeniden düşünün. Eşinin sana anlatmadığı, menopoza bağlı cinsel organ ile ilgili sıkıntıları olabilir. Gerekirse bir kadın hastalıkları uzmanına muayene olsun. İleri yaş hanımlar bu yaştan sonra diyerek bu muayenelerini önemsemezler. Bazen idrar kesesi, rahim sarkmaları ve ilişki sonrası idrar yapma şikâyetleri olabildiğinden cinsel ilişkiden sakınabilirler. Bunları hallet.

YENİ EVLİYİZ AMA...

Yeni evliyiz. Eşimle birlikte olurken canım acıyor. Eşim yavaşlasa da fark etmiyor. Şikayetim devam ediyor. Neden böyle oluyor? Ne yapalım?

ANLATTIKLARINA bakılırsa Vulvar Vestibulit Sendrom dediğimiz bir duruma benziyor. İlişki başlangıcından itibaren Vajina girişinde keskin acı, yanma ve batma ile kendisini gösterir. Hastalar ilişki sırasında yaşadıkları bu derin acıyı 'açık yaraya tuz basma' şeklinde tarif ederler. Zamanla vajinal kuruluk, orgazm olamama ve cinsel isteksizlik sorunları da ortaya çıkar. Öncelikle Kadın Hastalıkları Uzmanına başvurmalısın. Tedavi edilebilir bir durumdur korkma.