Aman hapı yutmayın

56 yaşındayım. Tansiyonum var. 6 aydır hanımla bir araya gelemedik. Arkadaşlarım "Hap kullan" diyor. Ayıp olur mu?

AYIPTAN ziyade senin için riskli olabilir. Şöyle ki bazı tansiyon ilaçlarını kullanırken bahsettiğin hapları almak sana zarar verebilir. Bunun için doktorunla kullandığın ilaçları gözden geçir. Ayrıca anlattığın duruma neden olabilecek birçok hastalık da var. Bunlara da bakalım. Bazı kalp ve tansiyon ilaçları da yan etki olarak cinsel isteksizlik, erken boşalma veya sertleşme sorunu yapabilir. Gerekirse bu tip ilaçlar da doktor önerisiyle kesilebilir.

ARTIK AŞKI UNUTTUM!

61 yaşında erkeğim. Şeker hastasıyım. 7 yıldır aşkı unuttum desem yeridir. Ne yapmalıyım?

ŞEKER hastalıkları düzensiz seyrederse erkeklerde iktidarsızlık, erken boşalma gibi bozukluklar yapabilir. Ancak her iktidarsızlığın sebebi de bu değildir. Mutlaka kan şekerini düzende tut. Günde 10-12 bardak kadar su tüket. En az 1 saat egzersiz yap. Hemen üroloji muayenesi gerekli... Cinsel organının çalışmasını kontrol eden bazı ultrason ve tetkiklerin yapılması şart.

KEÇİBOYNUZUNDAKİ MUTLULUK

62 yaşında bir delikanlıyım. Arkadaşlar keçiboynuzu yemişler. Sonra da özel hayatlarında mutlu olmuşlar. Biraz sert diye mi yoksa bu işteki faydasının başka sebebi var mı?

KEÇİBOYNUZU oldukça faydalı bir gıdadır. Ama cinsel konularda tek bir gıdayı tüketerek mucizeler yaşayamazsınız. Ya olmazsa kaygısı bile mutsuzluk sebebi olabilir. Az az sık sık beslenin. Dinlenmiş olmanız mutluluğunuzu arttırabilir. Şikayet uzun sürüyorsa mutlaka doktor başvurusu yapın.