79 yaşındayım. Geçtiğimiz yıl kalp krizi geçirdim. Aşkta hayatımda süyük sıkıntı var var. Ne önerirsiniz? Gücümü nasıl kazanırım.?
Öncelikle olabildikçe temkinli olmanızı önerebilirim. Uçurumun kenarında ip atlayan biri kadar dikkatli olmalısınız.
Üroloji, iç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanından oluşan bir ekip sizi takip etmeli. Tansiyon takibiniz önemli.
DOKTORA GİTMELİSIN
3 aydır sütyenimde beyaz lekeler görüyorum. Adetimin düzeni de bozuldu. Jinekoloğa gitsem iyi olur mu?
KESİNLİKLE iyi olur.
Hem adet düzensizliği, hem memelerle ilgili şikayetler hormonlarına bakmamızı gerektiriyor. Özellikle Prolaktin dediğimiz hormonların bu şikayetlerle ilgisi olabilir. Kadın hastalıkları açısından da değerlendirilmen gerekir.
Panik gerektirecek bir durum olmayabilir. Panik yapma.
KANSER KORKUSU
Annem yumurtalık kanseri. Doktor Ca-125 diye test istedi. Kanser mi oldum!
TESTİ yaptırıp, internete girmeyeceksin.
CA-125 kanser tedavisinin takibinde kullanılmaktadır.
Adet kanaması sırasında, gebelik, endometriyoz ve pelvisin iltihaplı hastalığı gibi rahatsızlıklarda da CA-125 kan düzeyleri yükselebilmektedir.
Çok dikkatli olun
79 yaşındayım. Geçtiğimiz yıl kalp krizi geçirdim. Aşkta hayatımda süyük sıkıntı var var. Ne önerirsiniz? Gücümü nasıl kazanırım.?
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