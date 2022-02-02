60 yaşında cinsellik

Eşim 60 yaşında. Ancak bir senedir aşkta isteksiz. Bir çaresi var mı? Neden olur?

TABİİ Kİ çaresi var.

Ama önce nedeni ve hastalığı bulmamız gerekir. Cinsel isteksizlik özellikle moralimizle, huzurumuzla ve kaygımızla ilgili bir durumdur.

Cinsel istek güven hissi tamamlandıktan sonra gündeme gelen bir dürtüdür.

Kişilerin günlük hayatındaki, borç, iş güvencesi, hastalık hali kaygıları varsa cinsel istek ortaya çıkar. Eşlerin beklentileri, istekleri, saygıları ve sevgileri de önemli bir belirleyicidir. İlişkiye girebilmek için sakin, güvenli bir mekan yoksa yine istek gelişmez. Ayrıca kadınlarda menopoz, erkeklerde andropoz, her iki cinste de tiroit çalışmasındaki bozuklukları, testosteron hormon düzey anormallikleri ve kullanılan ilaçlar varsa yan etkileri gibi durumlar da cinsel isteksizliğe yol açabilir.



İLİŞKİDE AĞRI SORUNU

Cinsel organımda idrar yaparken ağrı ve akıntı vardı. Test yaptılar. 'Trikomonas çıktı' dediler. İlaç verdiler. Bu nasıl bir hastalıktır.

Ben yeni evliyim. Eşimle ilişki sıkıntı yaratır mı?

EVET yaratabilir. Hem senin için hem eşin için sıkıntı artabilir. Trichomonas vaginalis dediğimiz canlı, Trikomoniyazis'e neden olan mikroskopik bir parazittir. Özellikle cinsel açıdan aktif genç kadınlarda sık görülür. Cinsel yolla bulaşan bir hastalıktır.

Tedavisi mevcuttur.



DİYABET BİZİ BİTİRDİ

41 yaşındayım. İki yıl önce şeker hastası olduğumu öğrendim. Kan şeker düzeylerim iyi gidiyor. Şeker hastalarının cinsel hayatı biter diyorlar. Doğru mu?

DİYABET herkesi aynı şekilde etkilemez, hatta diyabeti iyi kontrol edilen birçok kişi hiçbir sorun yaşamaz. Bununla beraber diyabetin uzun süreli kontrolsüz olduğu bazı erkeklerde, diyabet sinirlerde hasara yol açarak, beyinden çıkıp erkek cinsel organına giden sinyallerin iletilmesini yavaşlatabilir. Sertleşme için gerekli olan kan akımını kontrol eden sinirlerin ve damarların işlevini bozabilir.

Böyle bir durumda yapman gereken bu durumu doktoruna zamanında anlatmandır.

En doğru bilgiyi ve tedaviyi kendi doktorun verecektir.



AŞK PROBLEMİ

Eşimle cinsel ilişkiye giremiyoruz. Hemen boşalıyor. Başta bir şey demedim. Sonra, 'Doktora git' dedim. Gitmiyor. Başka bir kadın mı var acaba diye içim içimi yiyor?

ERKEN boşalma gerilim, stres, kaygı ve korkuyla ilgilidir.

Uykusuzluk ve düzensiz beslenme gibi durumlardan etkilenebilir. Hastalıklar da erken boşalmaya neden olabilir. Psikolog, psikiyatrist ve ürolog takibi gerekir.

Ancak erkekler bu konuyu gurur meselesi yaptığından doktora gitmekler.

Yani 'Git' demen yetmez.

Başka birisiyle birlikte olma nedeniyle erken boşalma olması ihtimali sizin kaygı veya korkunuz olabilir.

Özel hayatınızdaki tespitlerinize yorum yapamayız.

Güvensizlik, sorunları büyütür.

Anlayışlı, gayretli, teşvik edici olmanı öneririm. Her şeyi eşinle paylaşman en uygun çözümdür.