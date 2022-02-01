Andropoz mu, prostat mı?

36 yaşındayım. 12 yıldır sigara içiyorum. 2 yıllık da evliyim. Eşimle beraberken nefessiz kalıyorum. Bir de erken boşalma sorunu yaşıyorum. Andropoz desem değil, prostat desem değil. Sigaradan mı kaynaklı bu?

YAŞA değil, yaşadığına bak. Akciğerin hassas ise 5 yılda da bozulur. KOAH ihtimali dahil akciğer hastalıkları açısından muayene ve tahlil yaptırmalısın.

Damar tıkanıklığının ilk bulgusu sigara içenlerde sertleşme sorunları olarak kendini gösterebilir. Bu nedenle kalp muayenesi de ol. Şimdiden tedbir al.



BENDEN ŞÜPHELENİYOR

Bir süre önce işten ayrıldım. 5 aydır ilişki isteğim yok. İyice bunalıma girdim. Eşim onu aldattığımdan şüpheleniyor. Hangi doktora gitmem gerekir?

İŞ kaybı depresyon, kaygı yaratır. Cinsel istek azalır. Eşin sana güveni azalırsa, tartışmalar olursa cinsel istek azalır. Kan şekeri düşerse, tiroit çalışması bozulursa cinsel istek azalır. Hepsi aynı anda olmuşsa cinsel istek azalır.

Önce İç Hastalıkları Uzmanı'na git. Başta testosteron olmak üzere hormonlara ve diğer ihtimallere bakılsın.

Sonra Üroloji, Psikolog ve psikiyatri ihtimalleri olabilir.



EŞİM BENDEN KAÇIYOR

Ben 5 aylık evliyim. Sıkıntım çok büyük. İlk geceden beri eşim bana elini sürmüyor. Sorduğumda da kızıyor. Hep bir bahane sunuyor.

Ne olmuş olabilir?

PANİK yok. Evliliğin farklılıklarına uyum sağlamak zaman alabilir. Eşinle kavga yerine muhabbet et. Çünkü yanlış ve eksik bilgilerle büyümüş olabilir. Var olan bilgileri nedeniyle kendine ait bazı özellikleri eksiklik, yetersizlik olarak tarif ediyor olabilir.

"Ya olmazsa?" diye düşünerek hiç ilişkiye girmemeyi bile göze almış olabilir. Bunu da önce anlamak sonra çözmek gerekir.

Düğün yapana kadar eşdost- akraba-konu-komşu için birçok evliliğin yıkıldığı bir ülkeyiz. İç Hastalıkları ve Üroloji Uzmanı kontrolü gerekebilir.

Ruhsal ve sosyal sorunlar için psikolog, psikiyatrist muayenesi uygun olur. Sen de kendini sıkma. Aklına gelen sebeple uzaktan yakından ilgisi olmayan bir durumdur belki de. Sabır, gayret.



BİZİM DE CANIMIZ VAR!

63 yaşımdayım. Gençlik gibi olmaz tabi ama bizim de canımız var! Hanımla beraber olunca 20 gün kendimize gelemiyoruz. Zeytin iyi gelir mi?

RUH bedene uygun yaşamalı. Yoksa başın dertten kurtulmaz. Öncelikle aceleci, heyecanlı davranma. Panik yapma. Yoksa beden durduk yerde hemen yorulur. Enerjiyi bitirir. Kalan enerjiyle amaçlarına ulaşmak istediğinde çok yorulursun. Burnun tıkalımı bak. Tok karınla aktivite yapma. Tansiyon ritim problemleri de çok yorar.

Ayrıca mutlaka ekg çektir.

Bazen kalp damar tıkanıklığının ilk bulgusu ilişkide yorulmak, düşük performans olabilir. Zeytin genel olarak Harika bir besin kaynağıdır. Mutlaka düzenli tüket. Avuç avuç değil. Az az sık sık. İç hastalıkları ve üroloji uzmanı muayenesi sonrası tekrar yaz.