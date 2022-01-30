Eşime isteksizim

32 yaşında kadınım. Üç yıllık evliyim. Ancak altı aydır eşime karşı istek duyamaz oldum. Acaba menopoza mı giriyorum?

CİNSEL isteksizliğin en sık rastlanan nedeni psikolojiktir. Çeşitli sebeplerle cinsel isteksizlik başlayabilir. Bu anlattıklarınla aklımıza hemen menopoz gelmez. Bununla beraber östrojenin yanında, erkeklik hormonu testosteron da kadın sağlığında önemlidir. Kadınlarda düşük oranda salgılanan testosteron kadınlarda şehvet duygusunun oluşmasında ve cinsel isteğinin artışında rol oynar. Testosteronun normal seviyelerde olması kadınların sekste doyuma ulaşması için önemlidir. Yani bu şikayetlerle önce testosteron ölçümü yaptır.

BÖYLE ÖMÜR GEÇMEZ

Eşim ilişkide geğiriyor. Ben askerdeyken bile böyle geğiren biri yoktu. Daha 5 aylık evliyiz. Böyle ömür geçer mi?

EVLİLİK zorluklara karşı birlikte baş etmek demektir. Geğirme üst sindirim sisteminde yani yemek borusu ve mide de fazla biriken gazın ağız yoluyla çıkartılmasıdır. Gaz birikmezse geğirme olmaz. Önce eşini İç Hastalıkları Uzmanı'na muayeneye götür. Yemek borusu, mide hastalıkları, alerjisi, burun tıkanıklığı araştırılsın. İlişki öncesi kuru fasulye, mercimek, turp, şalgam ve gazlı içecekler tüketmesin. Heyecana bağlı geğirmeler söz konusu ise psikolog desteği almalısınız. Ayrıca ilişkiye girdiğiniz pozisyon geğirmeye kolaylaştırmamalı. Buna da dikkat edin.

İKNA EDEMİYORUM

Eşim, son 2 aydır her ilişkide ağrıdan şikayet ediyor. Yarım bırakıyoruz. Ne kadar dikkat etsem de ağrı tekrarlıyor. Kadın Hastalıkları Uzmanı'na git diyorum. Gitmiyor. Başka çaresi var mı?

ANLATTIĞINIZ konu oldukça önemli bir hastalığı gösteriyor olabilir. Kadın Hastalıkları Uzmanı'nın eşinizi muayene etmesi şart. Kadınların neredeyse yarısında ilişki sırasında ağrı sorunu yaşayabilir. İlk cinsel ilişkiden itibaren ağrı olabilir. Sonradan oluşan ağrılar, kadının ruhsal yapısındaki değişimden, jinekolojik hastalıklardan veya daha önce geçirdiği cerrahi işlemlerden kaynaklanıyor olabilir. Organik nedenin bulunamadığı durumlarda psikolog görüşü alınmalıdır.

GÜÇLENMEK İSTİYORUM

56 yaşındayım. Bugüne kadar eşimle ilişkimde sıkıntım olmadı. Ancak yaş malum. Güçlenmek için neler yemeliyim?

FEDAKAR biri olduğunuz ortada. Eşinizin ani istekleri için bile hazırlıklı olma isteğinizde tedbirli biri olduğunuzu gösteriyor. Ama cinsel ilişki tek kişilik bir uygulama değil. Sizin içinde oldukça önemli bir yaşam parçasıdır. İncir bu konuda önerebileceğim bir yiyecektir. Hem tazesi, hem kurusu cinsel isteği ve performansı olumlu etkiler.

HEMEN DOKTORA GİT

39 yaşındayım. Sürekli cinsel isteksizlik ve erken boşalma şikayetim var. Ne yapmam lazım?

ERKEN boşalmanın en sık sebebi ruhsal ve sosyal durum sorunlarıdır. Kaygı, korku, başarısızlık, gelenekler, eş uyumsuzluğu ve panik atak gibi durumlar en sık rastlanan sıkıntılardır. Beden ile ilgili durumlara gelince tiroit hastalığı, kan şekeri dengesizliği, kansızlık, mineral vitamin eksiklikleri, testosteron hormonu eksikliği bu sonuçlara neden olabilir. İç Hastalıkları Uzmanı'na muayene ol. Gerekirse Üroloji Uzmanı desteği de gerekebilir. İstersen yaparsın.

C VİTAMİNİ YÜZ GÜLDÜRÜR

1 yıllık evliyiz. Daha kuvvetli olmak istiyorum. Ancak ilişkide hemen bitiyorum. 'Erkek adam böyle mi olur?' dedirtmem. Ne önerirsiniz?

ÖNCE gerilme. Gerilim güç kaybettirir. Rahatlık, rahatlık getirir. Avokado istek ve destek arttırıcı bir meyve kabul edilir. Yüksek oranda potasyum ve C vitamini içerir, içerisinde bulunan potasyum ile afrodizyak etki yaratarak cinsel isteği arttırdığı belirtilir. Aşırı tüketmek sakıncalıdır. Özellikle böbrek hastaları, potasyum fazlalığının sorun olduğu hallerde tüketilmemelidir. Bu hastalığa iç hastalıkları uzmanı olarak bizler bakarız. Mutlaka muayene edilmen ve tahliller yapılman şart.