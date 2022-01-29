Beslenme de önemli

39 yaşındayım. Aşkta erken tükeniyorum. İlaç kullandım ama fayda etmedi. Kafama göre bir şey bulamadım. Bu konuda bana doğal bir öneriniz olur mu?

OLUR. Ama önemli olan sıkıntı, stres, gerilimdir. Ön yargılı davranırsan kendine gelemezsin. Önce eşinle duygusal durumunu düzelt.

Bedensel durum daha kolay düzelir. İlişki tek kişilik bir tedavi değildir.

Erken boşalma için etkili bitkilerden biri de kuşkonmaz köküdür. 20 gram (yaklaşık 2 yemek kaşığı) kuşkonmaz kökünü 1 su bardağı sütün içine koyup kaynat. Sonra sütü süz.

Günde 2 defa iç. 2 hafta kullan. Sonucu bana ilet.



İLİŞKİYİ ETKİLER

41 yaşındayım. Hanımla haftada bir en fazla 2 kez birlikte oluyoruz. Bu sayıya takıldım. Daha yaşım genç. Neden böyle oluyor? Ne yapmam gerekir?

CİNSEL ilişkiye girmenin sabit sayısı olmaz. Şu yaşa geldin bu kadar, bu yaşa geldin şu kadar diye bir liste yok. İki kişinin isteği, beklentisi, bedensel, ruhsal halleri, ortamın uygunluğu gibi birçok durum cinsel ilişkiye girme isteğini ve sayısını belirler. Bu sayı sizin için yeterliyse bizim için sorun yok. Unutmayın cinsellik sadece tensel birliktelik değildir.

Aynı zamanda ruhsal bir temas halidir. Cinsel birlikteliğin azalması ise ilişkiyi zedeleyebilir.



EŞİMDEN UTANIYORUM

Bir aylık evliyim. Genç bir kadınım. İlişkide iç organımda ağrı oluyor. Eşime söylemeye utanıyorum. Ne yapmalıyım?

KADINLARDA karşılaşılan en sık şikayet budur.

Öncelikle hemen eşinle bu şikayetini paylaş. Çünkü cinsel ilişki sırasında ortaya çıkan şikayetler birlikte çözülmezse evliliğinizi bile etkileyecek hale gelebilir.

İsteksizlik hali başka sosyal sıkıntılara ve şüphelere neden olabilir. Birlikte şikayetsiz ve mutlu birliktelik için bu şart. Ayıp olmaz. İlişki öncesi hazırlık şart. Çiftlerin beden, korku ve beklentilerine uygun şekil ve hızda birleşme şikayeti ortadan kaldırabilir. Vajina kuruluğu, iltihapları ilişki sırasında ağrıya neden olabilir. Yine de öncelikle bir kadın hastalıkları uzmanına muayene olun. Gerekirse iç hastalıkları uzmanı ve psikolog desteği gündeme gelebilir.



DEPRESYON KORKUSU

Nişanlımdan ayrıldım. Onu çok sevmiştim. Her tarafım ağrıyor. depresyondan olur mu?

OLABİLİR. Strese bağlı kas kasılmaları, buna bağlı ağrılar meydana gelebilir.

Streste bağışıklık sistemi aktifleşir. İnflamatuar dediğimiz iltihabı süreçler artabilir. Ayrıca D vitamini eksikliği var mı baktır. D vitamini eksikse tedavi edilir.

D vitamini tedavisi hem ağrılarını hem depresyonunu rahatlatacaktır.