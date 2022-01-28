Aşkta kriz

Eşim kalp krizi geçirdi. İlaç kullanıyor. Cinsel hayatımız krizden öncekine göre çok kötü. Ne yapalım?

CİNSEL hayat içinde öneri istenmesi ve verilmesi doğal bir durumdur. Hastalık bireye özeldir. Ancak genel tavsiyelerden bahsedebiliriz. Uygun ve düzenli egzersizler, hareketler cinsel ilişki sırasında olası riskleri azaltabilir. Zaman kısıtlıysa erteleyin. Yetişme hissi ve gerilim sakıncalıdır.

İyi dinlenilmiş bir gecenin sabahı cinsel ilişki için uygun zaman olabilir. Doktorunuzun tavsiye edeceği kalp damar genişleticiler ilişki öncesinde alınabilir.



ELİNİ BİLE SÜRMÜYOR

7.5 aydır evliyim. İlk geceden beri eşim bana elini sürmüyor. Sevgisinden şüphem yok ama neden böyle yapıyor bilmiyorum. Ne olmuş olabilir?

Öncelikle panik yapma.

Eşinle kavga yerine muhabbet et. Çünkü yanlış ve eksik bilgilerle büyümüş olabilir. "Ya olmazsa" diye düşünerek hiç ilişkiye girmemeyi bile göze almış olabilir. Bunun dışında sosyal olarak mevcut bir sorun uzatılıyor olabilir.

Bunu da önce anlamak sonra çözmek gerekir.

Eğer bedensel sıkıntılar varsa iç hastalıkları uzmanı, üroloji uzmanı gerekebilir.



PROSTAT KORKUSU

17 yaşındayım. Dedem prostat kanseri olmuş. Bu hastalık genetik midir? Ben de olur muyum?

PROSTAT erkeklerde olan bir salgı bezi organıdır. Meni içeriğine katkıda bulunur. Prostat kanseri ise Batı ülkelerinde erkeklerde en sık tanı konan organ kanseridir; bazı ülkelerde her 6 erkekten 1'ine yaşamı boyunca prostat kanseri tanısı konmaktadır. Halen dünyada 4 milyon kişi bu teşhisle yaşamaktadır.

Bu nedenle erkekler prostat sağlığına dikkat etmelidir. Önce prostat değerlendirmesi için USG çektir. Üroloji doktoruna ilet. Gerekirse ek takip planı yapar.