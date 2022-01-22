Salep isteği artırır

59 yaşındayım. Kahveci arkadaşımız salep yapıyor, "İyi gelir" diyor. Doğru mudur bu? Arkadaşlar da merak ediyor. Sizin fikriniz nedir?

KAHVEDE yapılan salep, kahvehaneciye de yarar. Şakası bir tarafa kahvehane gibi sosyal kapalı mekanlar üst solunum yolu hastalıklarının çoğalmasında önemli bir yere sahiptir. Kahvehaneyi işleten arkadaşımıza bunları anlatıverin. Sık sık havalandırsın. Hastalanan arkadaşlar böyle toplu yaşam alanlarından uzak dursunlar. Diğer arkadaşlarını da böyle korusunlar. Salebe gelince; bazı orkide çiçeklerinin yumrularından hazırlanır. Ayrıca afrodizyak etki denilen cinsel isteği, aktiviteyi arttırıcı etkileri nedeniyle padişah sofralarında bile kullanılmıştır.



İLİŞKİ GÖREV DEĞİL

Gencim, başarılıyım, para kazanıyorum. Ama eşime gelince ilişkide 1 dakikada bitiyorum. Çok bunaldım. Neden başaramıyorum?

SERTLEŞME sorunu çok sık rastladığımız bir sorundur. İş ve para kazanma, yüksek kaygı, yorgunluk, kan şeker düzensizliğine neden olabilir. Acelecilik alışkanlığı oluşur. İlişki bu şartlarda sertleşememe ile sonuçlanabilir. Ayrıca alkol alımı, depresyon, tansiyon düşüren-ağrı kesen antidepresan ilaçlar, kokainamfetamin içeren ilaçlar, stres, kızgınlık, şişmanlık, cinsel isteksizlik sertleşme sorunları yaratır.

İlişki bir görev değildir.

Tek kişilik değildir.

Korkma, panikleme. Germe, gerilme. İç hastalıkları uzmanına git. Genel muayene ve tetkiklerin yapılsın.



BİR KUŞ ÇIRPIYOR

Nafiz Bey, 32 yaşındayım. Daha önce romatizma tedavisi gördüm. Göğsümde kuş gibi bir şey çırpıyor şimdi. Bu ne olabilir? Ne yapalım?

BU ifade genellikle çarpıntı dediğimiz kalp ritminin bozulduğu durumlarda kullanılır.

Tıp dilinde Aritmi veya Disritmi diye adlandırılır.

Tanı koymak için önce EKG dediğimiz tetkik yapılır. Elektrokardiyografi (EKG) durumuna göre ritim Holter EKG dediğimiz tetkik gerekebilir.

Muayene bulgularına göre TT EKO, TSH, HAEMOGRAM gibi bazı kan testleri gerekebilir.

Eski romatizma tarifin romatizmal kapak hastalıkları açısından riskleri düşündürür. Önce muayene sonra takibe devam...



KAS ORANLARINI ÖĞREN

Şişmanım ben. Biraz fazla 112 kilo yani. Arkadaşlar, "Soğuk su iç, kilo verirsin" diyorlar. Gerçekten zayıflar mıyım?

Beklediğin etki soğuk suda yok. Keşke olsaydı.

Hepimiz rahatlardık.

Şişmanlığının gerçek nedenini bulalım. Sorunu çözmezsek kalıcı fayda olmaz. Korkma. İç hastalıkları uzmanına git. Tiroid testleri, şeker testleri, insülin direnci gibi metabolizmamızı isteğimiz dışında bozan hastalıklar varsa tespit edelim.

Ayrıca ayrıntılı tartıya çık. Yağ, su, kas oranlarını öğren.

Diyet takibine gir.