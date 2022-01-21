Fıtık aşkın düşmanı

1 yıl önce eşime bel fıtığı tanısı koydular. Cinsel ilişkide sertleşmiyor. Doktora gittik. Fizik tedavi uzmanı "Cinsel hayatınız etkilenir" dedi. Fıtık cinsel ilişkiyi etkiler mi?

Etkileyebilir. Tüm organlara ait sinir lifleri elektrik kabloları gibi omurların içinde geçer, beyine bağlanır. Cinsel organları çalıştıran sinir lifleri bel bölgesi omurlarının içinden geçer. Fıtık olursa sinir lifleri sıkışır, ezilir. Çalışması bozulur. Bel fıtığı tedavi edilmezse sadece cinsel organ çalışma bozuklukları değil, idrar ve dışkılama sıkıntıları bile olabilir. Ayrıca bel hareketlerinde kısıtlılık, belde güçsüzlük, bacaklarda güçsüzlük, uyuşmalar, karıncalanmalar ve kuvvetsizliklerde olabilir. İhmal etmeyin. Bir an önce gerekli tedaviye başlayın.

SİNÜS GRAFİSİ ÇEKTİR

32 yaşındayım. 7 yıldır halk otobüsü kullanıyorum. Akşamları boynumu sıkıyorlarmış gibi ağrı hissediyorum. Başım da ağrıyor. Nasıl geçer?

Önce ilk muayeneni ol. Hemen boyun ve sinüs grafisi çektir. Sinüzit ve tıkayıcı burun hastalıkları baş ağrıları yapabilir. Özellikle boyun fıtıkları, kireçlemeleri de boyun ağrısı yapabilir. Stres, sıkıntı tekrarlayan baş ağrıları yapabilir. Göz muayenesini de aksatma. Baş ağrısı varken tansiyonunu ölçtür. Eğer tansiyonlar yüksek çıkarsa gerekli diğer testleri yaptırmayı da ihmal etme. Tanı konmadan tedavi önermek mümkün değil. Önce tanı sonra tedavi.

KUŞBURNU GÜÇLENDİRİR

Bilgisayar programcısıyım. Holdingde çalışıyorum. İşler yoğun. Ben de yoruluyorum. Sık sık grip oluyorum. İlaç kullanmak istemiyorum.

Bu konuda önerilerinizi rica ediyorum.

Bağışıklık sisteminin düzenli olarak desteklenmesi şart... Beyin aktivitesi yüksek bir iş yapıyorsun. Az az sık sık beslenmelisin. Kan şeker metabolizma testi diğer adıyla şeker yükleme testi mutlaka yaptır. Sabahları kuşburnu çayı yap. 1 fincan kaynar suya1 çay kaşığı kuşburnu koy. İç. Bunu günde 3 kez yap. Burnun tıkalı mı? Kontrol et.

KURU HACAMAT YAPTIR

Meyve sebze satıyorum. İyi besleniyorum. Yine de sık sık hastalanıyorum. Sık sık boğazım şişiyor. Fazla kilom var. Ama 2 aydır yemek yemeyi de kestim. Ne yap derseniz yaparım.

Zayıflamak için yemek yememek en yanlış tekniktir. Önce diyet takibine girmelisin. Kas, yağ, su oranların bilinmeli. Sana, işine hayatına uygun beslenme listesi yapmayı öğrenmelisin. Ayrıca kan vermen çok iyi. Buna rağmen bağışıklık sistemin için kuru hacamat yani vakum tedavisi yaptır.

Lenf dolaşımın bağışıklık sisteminin rahat çalışması için önemlidir. Kuru hacamat kansız yapılır. Tıbbi işlemdir. Bunu yapan doktor bul. Uygulat. Ayda en az 1 kez yaptır.