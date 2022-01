Evlilik korkusu

Yakında evleneceğim. Nişanlımın yanında çok heyecanlanıyorum.

Elini bile tutamıyorum. Yani evlendiğimizde baş başa kalmaktan da korkuyorum. Ne yapmalıyım?

ÖNCELİKLE bu korku, kaygı ve tedirginlik tespitin önemli. Evlilik sonrası kadın ve erkeğin birlikteliği ile ilgili bilgi edinmen önemli.

Burada yazılamayacak kadar çok bilgi vermemiz gerekir. Bunun için aile doktoruna, ana çocuk sağlığı bölümüne, kadın hastalıkları ve doğum uzmanına, aile psikoloğuna, güvendiğin aile büyüklerine danış.



HER HASTALIK FARKLI

58 yaşındayım. Kadın hastalıklarına gittim "Rahim ağzından parça alalım" dediler. Komşum da gitti, ona camda tahlil yapmışlar.

Benden neden parça aldılar?

HERKESİN bedeni ayrı, hastalığı ayrıdır. Bazen SMEAR dediğimiz örnek hazırlanılarak karar verilir.

Bazen de parça alınır. Rahim ağzının cerrahi olarak çıkarılması ve rahim ağzının yakılarak çıkarılması (LEEP) rahim ağzı hastalıkları tanısında ve cerrahi tedavisinde kullanılan yöntemlerdir. Bu yöntemle rahim ağzında ve rahim ağzı kanal kısmında yerleşen ve kansere dönüşme riski olan hastalıklı doku tanı ya da tedavi amacıyla çıkartılır.

Anestezi ile yapılır. Canın yanmaz.



MENOPOZDAYIM

Nafiz Bey, 55 yaşındayım. 2 yıldır adet görmüyorum. Kemik erimem başlamış mıdır?

KEMİK erimesinin birçok nedeni var. Bir tanesi menopoz... Her kadında menopoza girer girmez kemik erimez. İçki ve sigara kullanımı, hareketsiz yaşam, tiroit hormonu kullanımı, uzun süreli akciğer hastalıkları, iltihaplı bağırsak hastalıkları, romatizmalı hastalıklar, erkeklerde prostat, kadınlarda ise meme kanseri tedavisi görmek, organ nakli kemik erimesi yapabilir. Kadınların menopoza girmesiyle birlikte, kemikleri koruyucu etkisi olan östrojen hormonun azalır. Bunun sonucunda kırık riski de artar.



REFLÜYE YOL AÇAR

Sık sık burnum tıkanıyor. C vitamini var diye portakal suyu içiriyorlar. Ekşimem yanmam oluyor. Başka bir şey yesem mi?

C vitamini tedavi değil destektir.

Var olan bağışıklık sisteminin tam ve doğru çalışmasında yeri vardır.

Antikor oluşumunu uyarır ve bağışıklığı arttırarak enfeksiyonlardan korur. C vitamini kaynakları mutlaka diyette yer almalıdır. Portakal, greyfurt, mandalinada C vitamini bulunur. Ancak bunları tüketirken reflü, gastrit olabilir.