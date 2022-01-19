Akışına uygun davran

Hanımın ilişkiden sonra sabahları yüzü asık oluyor. Kızgın bakıyor. "Gece mi sıkıntı oldu?" diyorum, "Sen hemen sırtını dön yat" diyor. Sorun ne?

BİR kere ilişki sonrası uyumandan hoşlanmıyor olabilir. Zaten direkt ifade etmiş. İlişki sonrası okşamalar, dokunmalar ve öpmeler çiftler arasındaki duygusallığı, sevgi ve minneti arttırır. Aksi durumlar sende olduğu gibi gerilim yaratır. İçgüdüsel bir yanı olsa da insani bir süreç olan cinsel ilişki sürecini olağan akışına uygun olarak bitirmeliyiz. Farklı sorunlar açısından genel durum değerlendirmesi için iç hastalıkları uzmanına muayene ettirin.



MUAYENE ŞART

Beş aydır evliyim. İlişkide hep ağrım oluyor. Eşim üzülmesin diye sustum ama dayanmak zor geliyor. Önceden apandisit ameliyatı olmuştum. Sanki aynı bölge ağrıyor. İlgisi olabilir mi?

ANLATTIĞINIZ konu oldukça önemli bir hastalığı gösteriyor olabilir. Kadın hastalıkları uzmanının muayene etmesi şart. Kadınların neredeyse yarısı, cinsel ilişki sırasında ağrı sorunu yaşayabilir. İlk ilişkiden itibaren ağrı olabilir. Sonradan ilişki sırasında oluşan ağrılar, kadının ruhsal yapısındaki değişimden, jinekolojik hastalıklardan veya daha önce geçirdiği operasyonlardan kaynaklanabilir. Muayene sonrası sıkıntı bulunmazsa psikoloğa git.



AMELİYAT İÇİN KİLO VER

Babam 61 yaşında. Kilolu. Prostat ameliyatı olacak. "Biraz kilo verirse riski azalır demişler. Şişmanlık ameliyat riskini arttırır mı?

EVET. Arttırır. Ayrıca prostat ameliyatının da kendine has riskleri vardır. Şişmanlık, obezite veya aşırı kilolu olmak; özellikle genel anestezi altında bir ameliyat yapılacaksa "derin ven trombozu" dediğimiz, bacakların toplardamarlarının içinde pıhtı oluşumu risklerini arttırır. Bununla beraber ertelenebilir olan ameliyat ihtiyaçlarında kişinin kilo vermesinin beklenmesi mümkündür. Kilo verme hem ameliyat hem de ameliyat sonrası iyileşmelere çok önemli katkı sağlar.



REZENE ÇAYI İÇ

Kabızlığım uzun süredir var. Çay içiyorum. O da kabızlık yapıyormuş. Huzursuz bağırsağın var demişti doktorlar. Peki ben ne içebilirim?

EVET. Bağırsaklarına vurup kabızlık yapabilir. Huzursuz bağırsak hastalığında gazlı ve kafeinli içecekler rahatsız eder. Kahve, koyu çay, neskafe, süt, sütlü kahve, limonata, boza, kolalı içecekler, kakao, salep gibi içecekler şikayetleri artırabilir. Ihlamur, adaçayı, papatya, anason ve rezene çayı bağırsak hareketlerini kolaylaştırıp, rahatlık verebilir. Elinle karnını sağdan sola ovalayarak gazını çıkart. Tabi bu sırada tek olduğuna emin ol...



CİDDİYE ALMALISIN

Depresyon ilacı içtim. Aniden cinsel organım sertleşti. Bu bir hastalık mıdır acaba?

BU duruma 'Priapizm' diyoruz. Ortada cinsel uyarı, cinsel ilişki yokken penis ereksiyona geçer. Çok uzun süre ereksiyon halinde kalabilir. Sert ve ağrılı bir durumdur. Ürolojik acil bir durumdur. Erken müdahale edilmezse ciddi sonuçlar doğurabilmektedir.