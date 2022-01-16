Aşka tansiyon arası

41 yaşındayım. Babamın da benim de tansiyonum yüksek. Doktora gittim, tansiyon ilacı verdi. Bu sefer de cinsel hayatım bozuldu. Ölmeden mezara girdim sanki! İlacı kesmek istedim. Tansiyonum yükseldi. Bana yardım edin. Moralim bozuk.

HİPERTANSİYON...

Adı üstünde yüksek gerilim demek. Sıkıntı varsa çare de var. Ailesel yatkınlığının üstüne gergin kişiliğin erken yaşta tansiyonunu yükseltmiş. Hipertansiyon uzun sürede cinsel hayatı etkileyebilir. Ancak anladığım kadar ilaçtan sonra cinsel hayatın bozulmuş. Bazı tansiyon ilaçları iktidarsızlık yapabilir. Hemen doktoruna git. Başka ilaç versin. Düzenli beslenmek, iyi uyumak ve hareket etmek gerekiyor. Hayat şeklini ve alışkanlıklarını değiştir. Yoksa hastalık seni değiştirecek.

HEMEN BİTİYORUM

1 yıllık evliyim. Erken boşalıyorum. Destek almak için doktora gittim. Geciktirici jel varmış ama önermedi. Sizce ne yapmalıyım?

CİNSEL ilişki öncesi halin erken boşalmanın en sık rastlanan sebebidir. İş ile ilgili olumsuzluk, güvensizlik ve yorgunluk cinsel ilişki isteğini azaltır.

Stres-depresyon ve bunun için kullandığın ilaçlar da aşkı olumsuz etkiler. Sen bunları halletmeye başla. Ayrıca testosteron, prolaktin, TSH gibi hormonların ölçülmesi gerekir. Bazen cinsel organının kan dolaşımı ve diğer özelliklerini öğrenmek için ultrason gibi görüntülemeler gerekebilir. Önereceklerim bunlar.

NEDENİ ÖSTROJEN

20 yaşındayım ama hala memelerim büyümedi. Huzursuz oluyorum. Silikon düşünmüyorum. Ama ilaç kullansam büyür mü?

ÖNCE bu sorununun hastalık mı yoksa sana ait doğal bir farklılık mı olduğunu anlamak lazım. Östrojen, tiroit fonksiyon testleri gibi hormonlarının tahlillerini yaptır. Östrojen eksikliği memelerde küçülme, vajinada kuruluk, ilişkide ağrı, saç dökülmesi gibi şikayetlere yol açar.

Östrojen eksikliğinde erken menopoz görülür. Yani şimdi gerekli tespitleri yapmalıyız. Herhangi bir ilaç alma. Önce tanı sonra tedavi.

HER YAŞTA GÖRÜLEBİLİR

24 yaşındayım. Vücudumun sağ tarafımda ağrı vardı. Ultrasona girdim. "Safra kesesinde taş var" dediler. Yanlışlık olabilir mi?

ANLAŞILAN ürküp-korkup huzursuz olmuşsun. Güven duyduğun bir yerde tekrar ultrason çektir. Safra kese taşı ailesel, diyet, hormon, kan-karaciğer hastalığı, alkol, kullanılan ilaçlar gibi birçok konudan etkilenebilir. Erken yaşta da görülebilir. Ayrıca hızlı kilo verenlerde de safra taşı oluşabilir. Genç bir bayan olarak yakın zamanlarda hızla kilo verecek uygulamalar yaptıysan sebep bu olabilir. İç Hastalıkları Uzmanı ve gerektiğinde Genel Cerrahi Uzmanı'nın tavsiyelerine kulak ver.