‘Çocuk olmazsa’ endişesi

Oğlumu evlendirmek istediğim kız şeker hastası. İnsülin iğnesi oluyor. Bu kızla evlenmesinde sakınca var mı? Çocukları olur mu? Mutlu olurlar mı?

DİYABET, evlenmeye engel bir hastalık değildir. Şeker hastalığı, tüm dünyada bir hastalıktan ziyade bir yaşam şekli olarak tanımlanır. Sağlıklı ve düzenli yemek yemenin şart olduğu bir durumdur. Çocuk mevzusuna gelince... Hem kadın hem erkek sağlıklı olsa bile çocuk sahibi olamayabilirler.

Yani garanti yok. Karşılıklı seven, sayan, fedakarlık, sabır, şükür ve gayret gösteren eşler, her şartta mutlu olurlar.



COVİD'E OZON TEDAVİSİ

Nafiz hocam ozon tedavisi bağışıklığı güçlendirir mi? Koronada işe yarar mı?

OZON tedavisi bağışıklığı güçlendirir.

Yapılan çalışmalarda bedenimizin savunma sistemi ozon uygulamalarından sonra güçleniyor. Anti bakteriyel, antiparaziter, antiviral etkinlik artıyor. Korona açısından 2002 SARS ve 2012 MERS salgınlarında ozon tedavilerinin fayda sağladığı gösterilmiş. Başta Çin olmak üzere birçok ülke tedavi protokollerinde ozon tedavisini uyguluyor.

Yaptırabilen herkesin faydalarını yaşamasını tavsiye ederim.



ALERJİ TESTİ GEREKEBİLİR

Uykuda nefesim duruyormuş. Uyku testi önerdiler. Yaptırayım mı?

UYKU apnesi sendromu dediğimiz bu durum kilo vermeyi, sigarayı bırakmayı, gerektiğinde bademcikleri almayı gerektirebilir. Solunuma yardımcı cihaz kullanmak, solunum düzenleyici ilaç kullanmak, alerji tedavisi, reflü-stres tedavisi yapmayı gerektirebilir.



PROSTATA KABAK ÇEKİRDEĞİ

Babam prostat ve kalp hastası... Komşumuz "Kabak çekirdeği yesin" dedi. Siz ne önerirsiniz? Alalım mı?

ALIN. Ama siz yiyin. Babanıza yedirmeyin. Kabak çekirdeği prostat bezi büyümelerinde faydalı etkileriyle bilinen bir kuru gıdadır. Ancak kanı sıvılaştıran ilaçların etkisini arttırabilir, kanamayı kolaylaştırabilir.

Kan sulandırıcı ilaç kullananlara bu nedenle tavsiye edilmez. Ayrıca parazitleri düşürücü etkisi de vardır.

İçinde mangan, çinko, selenyum, E vitamini, yağ asitleri bulunur. Oldukça önemlidir. Bu nedenle siz yiyin.

