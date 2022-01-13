Kilo ver mutlu ol

Hocam şişmanım, sigara içiyorum. Eşim gece nefesimin durduğunu söylüyor. Cinsel ilişki de eskisi gibi iyi değil. Ne yapayım?

BU anlattıkların uyku apnesini gösteriyor. Tabi ki sigarayı bırak. Kilo ver. Ancak sadece bunlar yetmez. Mutlaka kulak burun boğaz uzmanı ve göğüs hastalıkları uzmanına görün. Bu hastalık hipertansiyon ve şeker hastalığına da neden olabilir. Dikkatsizlik yapar. Bu da gün içinde çalışma hayatını etkiler, kazalara bile neden olabilir. Yeterince su içmeyi unutma. Sadece bu nedenle çocuk sahibi olamayan çiftler bile vardır.

SOĞAN KESİP KOYUN

Hocam, eşimle beraber Covid oldum. İlaçları alıyoruz. Başka nelere dikkat edelim?

ÖNCE güzel uyumalısınız. Stres bağışıklığımızı bozar. Televizyon için fazla vakit ayırmayın. Az az sık sık yemek yiyin. Özellikle yer fıstığı, mor ve kırmızı renkli sebze ve meyveleri, kefiri, sarımsak soğana sofranızda yer verin. Bulunduğunuz odaya her gün bir baş kuru soğan kesip koyun. Kestane balı, propolis bağışıklığımızı destekler. Adaçayı, kuşburnu ve ıhlamur sıcak olarak içilebilir. Zencefil ve zerdeçalın tazesini de direk veya çay olarak tüketebilirsiniz. Boğazınızı atkıyla sarın. Burun tıkalı olmasın burundan nefes alıp verin.

TANSİYONA PANCAR

Ailecek tansiyonumuz var. 4 aydır tansiyonum yüksek. Pancar tansiyon hastalığında işe yarar mı?

YARAR. Pancar çok faydalı bir sebzedir. Vitamin ve kan tuzlarından zengindir. Tansiyonu düşürmekte faydalıdır. Pancarda nitrat fazladır.

Bağırsaklardan emildikten sonra nitrik asit üretilir. Kan damarlarını genişletir. Hipertansiyonda fayda sağlar. Tansiyon yükselmesine engel olur. Egzersizden 2 saat önce tüketilirse enerji üretimi artar. Kalorisi de düşüktür. Yani kilo yapmaz.