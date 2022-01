İlişkide canım yanıyor

49 yaşındayım. Adet düzenim bozulmaya başladı. Sıkıntılarım nedeniyle doktor depresyon ilacına başlattı. Ancak şimdi de eşimle birlikte olduğumuzda canım yanıyor. Bunun bir nedeni var mı?

ASLINDA menopoz öncesi dönemde bu tip sıkıntılar görülebilir. Çünkü östrojen miktarı azaldığında huzursuzluk, cinsel organ kuruması gibi şikayetler ortaya çıkabilir. Ayrıca depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar da aynı tip şikayetlere neden olabilir.

Ve tabi ki moraliniz bozuksa her şey ters gidiyor hissini daha çabuk sahiplenirsiniz. Hemen kadın hastalıkları uzmanına görün. Depresyon tedavisini yeniden düzenlesinler.

Ayrıca ayağını sıcak tut, başını serin. Gönlünü de ferah tut, derin düşünme.



SALATAYLA KİLO VERİLMEZ

Kilo vermeye çalışıyorum Her kafadan bir ses çıkıyor. Mesela 'Yağsız salata yiyin' diyorlar. Hocam, yağ kilo yapmaz mı?

TIPTA değişmeyen kanunlar vardır. Bu kanunlardan biri de "Bir maddeye zehir etkisi katan kullanılma miktarıdır." Doğru yağı seçer, doğru zamanda ve doğru miktarda yersen bir sıkıntı olmaz. Zeytinyağı, kanola yağı gibi yağları günde 3 yemek kaşığını geçmeyecek kadar tüketirsen faydası var zararı yok.

Harcanandan fazla kalori alırsanız kilo artışı olur.

Sadece sebze yesen fark etmez. Yani hareketsiz kilo veremezsin. Salatayı yağlı yersen diyette bazı yiyecekleri çıkartmalısın.



ARA ARA TEKRARLAR

36 yaşında evli bir kadınım. Cinsel organımda siğiller çıktı. Sebebi ne olabilir? Geçer mi?

KADIN hastalıkları uzmanına gitmelisiniz. HPV dediğimiz mikrop buna neden olur. HPV cinsel ilişki ile geçer. Mikrop bulaştıktan 1.5 veya 6 ay sonrasında siğiller ortaya çıkabilir.

Mikrop herkeste de siğile neden olmayabilir. Siğilin kendisi tedavilerle ortadan kaldırılabilir. Ancak HPV aynı uçuk hastalığında olduğu gibi bedende kalmaya devam eder. Bu nedenle hastalık ara ara tekrarlayabilir.



FAZLAYSA DİKKAT

25 yaşındayım. Saçlarım çok dökülüyor. Her gün 1 avuç saç elime geliyor. Şampuanımı değiştirdim geçmedi. Ne yapmalıyım?

SAÇLAR genetik, iklim, yaş, beslenme ve hormonal faktörlerden etkilenir. Günde yaklaşık 100 adet dökülme olur.

Saçlar 3 dönem geçirir.

Büyür, geriler ve dinlenir.

Saçların yüzde 90-95'i büyüme dönemindedir. 1-7 yıl bu dönem devam eder.

Gerileme dönemi 2 hafta sürer. Dinlenme dönemi de 3 ay sürer. Sonra yeni büyüme dönemindeki kıllar olur. Dinlenme döneminde saçlar yıkama ve tarama ile dökülebilir. Günde yaklaşık 100 adetten fazlaysa iç hastalıkları uzmanı veya cildiye uzmanına başvurun.