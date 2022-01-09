Çocuk baskısı

Evleneli beş buçuk ay oldu. Henüz çocuğumuz olmadı. Kayınvalidem baskı yapıyor. Bana "Kısır mısın?" bile dedi. Benim çocuğum olmaz mı? Ne yapmalıyım?



Öncelikle herkesin özel hayatı kendini ilgilendirir. Kısırlık veya infertilite dediğimiz durum, çiftlerin bir yıl süresince çocuk istemeleri ve doğum kontrol yöntemi kullanmadan düzenli cinsel ilişkide bulunmalarına rağmen gebeliğin gerçekleşmemesi olarak tarif edilir. Yani tıbben en az altı buçuk ay var. Bedensel olarak hiçbir sıkıntı olmasa da gebelik gerçekleşmeyebilir.

Stres, evham, korku ve kaygı gebeliğin gerçekleşmesini engelleyebilir. Evlilik yeni bir hayattır.

Acele etmeyin. Panik yapmayın.



AŞKA ZARAR

43 yaşındayım. 2 ay önce evlendim. Sorunum gazım! İlişkide tutamayıp gaz çıkartıyorum. Sonra çok utanıyorum. Ne tavsiye edersiniz?



İLİŞKİDE karın içi basınç değişiklikleriniz var olan gazınızın makat bölgesine toplanmasına neden olur. Kalın bağırsağın dolma kapasitesi aşıldığında gaz dışarı atılır.

Tabi zamanlaması uygun olmayınca sosyal sorunlara da neden olur.

Burun tıkalı olduğunda ağızdan hava yutulur. Gaz artar. İlişki öncesi turp, lahana, nohut ve fasulye gibi gaz arttırıcı besinler tüketmeyin. Ayak ve karnınızı sıcak tutun.



ŞİFA DOLU CEVİZ

Ben cevizi severim. Çok da yerim. Cevizin beyne iyi geldiğini söylüyorlar. Doğru mu?



HEM içi, hem ağacının kabukları hem de yaprakları pek çok sağlık sorununa iyi geliyor. Bol miktarda A, B1, B2, C, E ve K vitaminleri içerir. Verem, kansızlık ve şeker hastalığında hem besleyici, hem de tedavi edicidir. Her sabah kahvaltıda iki adet ceviz içi ye. Unutmadan yeşil ceviz meyvelerinin kabukları kaynatılarak içildiğinde erkeklerde cinsel gücü arttırdığı biliniyor.

Bardak bardak içmeyin, günde en fazla bir çay bardağı yeterlidir.



FITIK KABUSUM OLDU

46 yaşındayım. Boyun fıtığım var. İki aydır ne yürüyebiliyorum ne de oturabiliyorum. Kas gevşetici ağrı kesici iğneler fayda etmiyor. Lokman hekimlerin kantaron, ozon yağı ilaçları var. Onları kullandım. Hiçbiri işe yaramadı. Bana bir çare...



BEL fıtığı hastalığında omurilikten geçen sinir kabloları kas-kemikkıkırdak- kireç yapıları ile ezilip sıkışabilir. Ortaya çıkan ağrıyı ilaçla kesmek sadece şikayetleri azaltır. Hastalığı tedavi etmez.

Fizik tedavi ya da ameliyat ile sinir kablosunun maruz kaldığı sıkışmaezilme azaltılabilir. Bir şekilde tedavi üretilebilir. Öncelikle güvendiğin bir Fizik Tedavi Uzmanı'nın takibine gir. Kontrollerini yaptır.

Ameliyata doktorun karar versin.