Aşktan kaçmayın

Yeni evlendim. Erken boşalma problemim var. Ne yapmalıyım?

Dişi cinsel organı ile erkek cinsel organının birleşmesinden önce veya bir dakika sonra olan sperm boşalmasına erken boşalma denir. Sürekli tekrarlıyor olması, kişinin cinsel ilişkiden kaçınmasına neden olan bir durumdur. İç hastalıkları, üroloji ve psikiyatri takibi gerekir. Davranış tedavisi/psikolojik tedavi olumlu katkılar yapar. İlişki öncesi haricen sürülen jel, merhem, kremler kullanman gerekebilir. Önce teknik direktör belirle. İç hastalıklarına git. Sonrası nasıl olsa gelir.

İLERİ TETKİK GEREKİR

24 yaşında kadınım. Yaklaşık üç aydır idrarımda yanma var. Doktor antibiyotik verdi. Ama problem devam ediyor. Ne önerirsiniz?

İdrarda yanma devam ediyorsa ileri tetkik gerekir. Sebep mikrobik ise kullanılan antibiyotik etkisiz kalmış olabilir. İdrar kültürü ve ortaya çıkan mikroplara hangi antibiyotiğin verilmesini gösteren antibiyogram yapılabilir. Şeker hastalığında, böbrek ve kanallarındaki taşlarda sık tekrarlayan enfeksiyonlar görülebilir.

İLAÇLAR YETERSİZSE OLUR

Sürekli belim ağrıyor. Hap kullanmaktan bıktım. Bunun için iğne yapıyor musunuz?

Hastalarımızın takibinde doğru tanı ve tedavi önemlidir. İşe yaramayan tedaviler bırakılır. Diğer ihtimaller gözetilir. Lokal injeksiyon uygulamaları bu tedavilerden biridir. Ağrının sebebi doğru tespit edilmelidir. Bel fıtıkları, fıtık başlangıçları ve kas spazmları gibi nedenlerde ağızdan alınan ilaçlar yetersiz kaldığında, nöral terapi ve mezoterapi uygulamaları yapılabilir. Manyetik alan tedavisi yani mıknatıs tedavisi uygulanabilir.

GEBELİKTE ZORDUR

30 yaşındayım. İltihaplı eklem romatizması hastasıyım. Çocuk istiyoruz. Ancak aldığım ilaçlar çok ağır. Ne yapmam gerekir?

Metotreksat hamilelerde tercih edilmez. Beslenme bakımından zayıf düşmüş hastalarda, ciddi böbrek ve karaciğer bozukluğu olanlarda, kansızlık, alkol bağımlılığı ve bu ilaca karşı aşırı duyarlılık hallerinde kesinlikle kullanılmaz. Romatoid artrit dediğimiz iltihaplı eklem romatizması hastalarının çoğunda gebelikte hastalık aktivitesi azalırken, az bir kısmında ise şikayetler kötüleşir. Gebelikte bu hastalığın tedavisi zordur.