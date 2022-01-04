Eşim utangaç
O da utangaç bir şey demiyor. Ama benim de moralim bozulmaya başladı. İlaç kullansam mı?
YENİ evli çiftlerde cinsel ilişkinin başında böyle sıkıntılar olabilir. En büyük sıkıntı korkmanız. Eşiniz de siz de bunu utanarak korkarak yaşamaya çalıştığınız sürece çözümler gecikebilir.
Bazı hastalıklar, çeşitli ilaç kullanımları, uyuşturucu, alkol, sigara kullanımı bu duruma neden olabilir.
Şikayetler devam ederse İç Hastalıkları ve Üroloji Uzmanı'na görünün.
TAHLİL YAPTIR
İşyerinde sık sık idrara çıkıyorum. Bu yüzden çok tanıyorum. Su içmeyi azalttım olmadı. Antibiyotik kullandım, iyi gelmedi. Adetlerim düzenli. Ne önerirsiniz?
ÖNCELİKLE tam idrar tahlili yaptır. Sadece enfeksiyonda sık idrara çıkılmaz. Mesane hassasiyetini arttıran durumlar, mesaneye baskı yapan hastalıklar ve diyabet sık sık idrara çıkmamıza neden olabilir.
Açlık ve tokluk kan şekerini ölçtür.
Mutlaka bir kez üroloji muayenesi ol. Sık sık idrara çıkmamak içinde idrar yapmayı erteleme. İdrar tutmak mesanenin yanında kalbe de zarar verir. Bir araştırmaya göre, dolu mesaneyle dolaşmak kalp krizi riskini artırıyor. Her şeyin fazlası zarar.
DİYABETTE AŞK
61 yaşında genç bir erkeğim. Ancak şeker hastasıyım. 14 yıldır insülin kullanıyorum. Bu durum hanımla aşkımızı da etkiliyor. Neredeyse 3.5 senedir doğru düzgün beraber olamıyoruz. Ne yapmalıyım?
ŞEKER hastalıkları düzensiz seyrederse erkeklerde iktidarsızlık, erken boşalma gibi bozukluklar yapabilir.
Ancak her iktidarsızlığın sebebi de bu değildir. Mutlaka düzenli diyet yaparak kan şekerini düzende tut.
Günde 10-12 bardak kadar yeterince su tüket. Günde en az 1 saat egzersiz yap. Hemen Üroloji muayenesi gerekli.
Cinsel organın çalışmasını kontrol eden bazı ultrason ve tetkiklerin yapılması şart. Hastalığın adını koyduktan sonra tedaviyi konuşuruz.
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