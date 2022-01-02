Sorunum sertleşme

33 yaşındayım. Sertleşme sorunum var. Şikayetim 4 aydır devam ediyor. Doktor, gece penis sertleşmesi testinden bahsetti. İyi de benim zaten sorunum sertleşme. Başka test yok mu?

SERTLEŞME şikayetlerinin çoğu stres ve sıkıntı gibi psikolojik kaynaklıdır. Uykuda bunlar ortadan kalkar. Bunun dışında penis kan akımı ölçümü, serum testosteron, FSH, LH ve Prolaktin hormon düzeyi, açlık kan şekeri veya şeker yükleme testi, kolesterol tiroit hormonları, karaciğer ve böbrek testleri yapılabilir. Doktoruna güven, gerisini merak etme sen.

50'DEN SONRA GEREKLİ

BABAM 56 yaşında. Herhangi bir şikayeti yok ancak ben tedbir amaçlı birtakım kontroller yaptırmak istiyorum. Acaba ne önerirsiniz?

GENEL olarak şikayet başlamadan yaşıyla ilgili riskleri değerlendirmen uygun olabilir. Prostat taraması için Total PSA-Free PSA denilen testler kanda bakılabilir, tiroit çalışmasının kontrolü için TSH yapılabilir. Kalın bağırsak hastalık taraması için Gaitada gizli kan testi uygun olabilir. Akciğer filmi, EKG, Tam Kan Sayımı, Tam İdrar Tahlili, CRP, Açlık- Tokluk Kan glikozu testleri yapılması uygun olabilir. Muayene ve geçmişe ait bilgilerine göre farklı testler de eklenebilir.

HEMOROİT BÜYÜK DERT

GEÇEN yıl safra kesesi taşı aldırdım. Ama hala karnımda şişkinlik var. Basurum var. Şişkinliğin nedeni o olabilir mi?

HAYIR. Basurunun sebebi şişkinlik olabilir. Alınan safra kesesi taşı değil. Senin safra kesenin tamamını aldılar. Sindirimi için safra gerektiren özellikle, hayvani ve yağlı gıdaları sofranda azaltmadıysan hazımsızlık şikâyetin artar. Gaz, hazımsızlık şikâyetin azalmaz. Ayrıca burun tıkanıklığı var mı? Baktır. Dışkılama ve gaz çıkartma ihtiyacın gelince erteleme. Papatya, ıhlamur, rezene, sinameki çayları iç. Hala geçmiyorsa tekrar doktor yolu göründü demektir.