Sabrın sonu selamet

2008'de prostat büyümüş. Doktor az bir iltihap buldu. 5 günlük antibiyotik verdi. Ama tekrarladı. Geçmesi için 4 kez endoskopi oldum. Rahatça küçük abdest yapabilmem için bir çare var mı?

Geçmiş olsun. Mevcut tariflerin sabrını tüketmiş. İdrar yapma zorluğunda ameliyat sonrası iyileşmelerde ortaya çıkan darlıklar, sonda uygulamaları sonrası ortaya çıkan darlıklar sebep olabilir. Sık idrara çıkma şikâyetini azaltmak için hastalar içtikleri su miktarını azaltıp kısıtlarlar. Ameliyat sonrası bu alışkanlıkları düzelmezse yine idrar miktarı yeterince artmaz. Düzenli olarak günde 8-10 bardak su iç. Ayrıca üroloji uzmanınla bu konuyu tekrar konuş. Bir sonraki tetkik-takip için başka bir merkeze yönlendirebilir. Sabrın sonu selamettir. Hayırlısı.

SODA ASİT YAPMAZ

Babamgil 3 kardeş. Ortanca amcamı hastaneye yatırdılar. Doktorlar 'Karnında asit var' demiş. Çok soda içer. Biz de içeriz. İçtikleriyle ilgili bir durum mu?

Asit karaciğer hastalıkları, kanser, kalp ve böbrek yetersizliği gibi hastalıklarda ortaya çıkan karın iç boşluğunda sıvı birikmesi demektir. Asit (Ascites) sözcüğü latince "içi su dolu kese" anlamına gelir. Bu hastalıkların şekline göre bazı gıdalardan ve içeceklerden sakının deriz. Soda içmekle karın iç boşluğunda asit sıvısı oluşmaz.