Kiminle paylaşacaksın
Bu konuyu eşinle paylaşmazsan kiminle paylaşacaksın? Cinsel ilişkiden keyif alıp almamak cinsel organ büyüklüğü ile ilgili değildir.
Kadın cinsel organının derinliği 10 santimetre kadardır. Zaten ilişkiden haz alınan bölge de yaklaşık ilk 3-4 santimetrelik bölgesidir. Yani uzunluk kısalık mevzusunu uzatma.
Cinsel ilişki öncesi sevişme döneminin uzunluğu daha önemli bir durumdur.
Sıkıntın devam ederse önce psikolog ve psikiyatriste git.
25 yaşındayım. Askerden yeni geldim. Sigara içiyorum.
Arkadaş "Erkekliğin biter, kısır olursun" dedi. Doğru mu?
Evet. Sigara, erkeklerde cinsel isteksizliğe yol açabilir. Bu tespite gülüp geçenler sigarayı bırakmadığında ilerde mesane ve prostat kanserine yakalanabilir. Ayrıca sigara, sperm kalitesini ve hareketini bozduğundan çocuk sahibi olmayı engelleyebilir.
Nafiz Bey, benim cildim kuru. Hep genç bir cildim olsun isterim. Ne tavsiye edersiniz?
Yeterli miktarda su tüket.
Sebze sofranda mutlaka olsun.
Duş suyu için bir arıtma kullan.
Sigara içiyorsan bırak. D vitamini için tahlil yaptır. Alerji testi yaptır.
Hastalarımıza PRP, ozon, hyalüronik asit gibi tedavi edici, yenileyici iğne uygulamaları önerebiliyoruz.
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