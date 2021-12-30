Yalnızlık çok zor

62 yaşındayım. 3 yıl önce hanım vefat etti. Yalnızlık zor. 53 yaşında bir hanım arkadaşım var. Evlenmek istiyoruz. Ama bu saatten sonra cinsellik nasıl olur?

KORKU, cinsel performansı kötü etkiler. İç hastalıkları ve üroloji uzmanına muayene ol. Tahliller ve gerekirse filmlerle ne durumda olduğunu tespit edelim. Eksikleri tamamlayalım. Aşk, çift kişilik bir durumdur. Müstakbel eşinin de konuya katkıları önemli. Düzenli beslen. Bakla ye. Kefir iç. Keçiboynuzu tozu al. Cevizle beraber keçiboynuzu tozundan günde bir yemek kaşığını avokado püresi ile ara ara tüketmeye başla.

TUZ KANSER YAPMAZ

Babam 3 ay önce prostat kanseri oldu. Ekmeğe tuz döker. O kadar tuzu sever. Hoca "Tuz yemeseydin keşke" dedi. Tuz kanser yapar mı?

TUZ tek başına kanser yapmaz. Turşu ve salamuralarda tuz kullanıldığında ortaya nitrit asit ve oksidatif moleküller çıkar. Bunlar ısıtıldığında veya mide içinde mide asidi ile birlikte bir araya geldiklerinde güçlü kanser yapıcı maddelere dönüşür. Bu yiyecekler çok tuzlu olduğu için mide kanserinin sorumlusunun tuz olduğu sanılmaktadır. Olumsuz şartlarda saklanan ve bayatlayan gıdalarda oluşan bakteri ve küf mantarları bu kanser yapıcıları oluşturabilir. Tuz kullanımının prostat kanseri yaptığını gösterir benim bildiğim bir çalışma yok.

TESTİ iHMAL ETME

Babamın göğsü ağrıyordu. Kalp doktoru "Anjiyo" dedi. Babam ameliyat olmak istemiyor. Ne yapsam doğru olur?

İSKEMİK kalp hastalığı dediğimiz hastalık kalp damarlarının tıkanması ile ortaya çıkar. Efor testi, yani koşu bandı ile tespit edilebilir. Koroner angiografi, kalp damar tıkanıklığını gösterir. Bir ameliyat değil. Bir girişimdir. Önemli bir testtir. Mutlaka yaptırın. Ölümcül risklere karşı korunmasını sağlar. Erken tedaviyi mümkün kılar.