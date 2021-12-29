Aşkta depresyon

6 yıldır depresyondayım. 3 aydır ilaç kullanıyorum. Hanımla bir araya gelemiyoruz. Eşimden soğudum. Bana yardımcı olun.

UMUTSUZLUK, kızgınlık gibi duygular cinsel duyguların ortaya çıkmasını engelleyebilir. İşin ilginç yanı depresyonu tedavi etmek için kullanılan ilaçlar cinsel isteksizliğe neden olabilir. Bence ilacı veren doktorla bu durumu konuşarak bir süre ilacı kullanmayı kes. Eşler duygusal dünyalarını olumsuz etkileyen, kötü giden iş durumu gibi değişiklikleri paylaşmalıdır. Eğer sorunun kaynağını eşine anlatmazsan, eşin kendi ihtimallerini düşünebilir. Aileni sen kurtaracaksın. Önce bunları anlat ve gönlünü alacak küçük jestler yap.

UZUN SÜREDE BAŞARILI

Nafiz hocam kayınvalidem parkinson oldu. Dört yıldır düzenli ilaçlar kullanıyor. Çevremdekiler 'ozon tedavisi iyi gelir' diyorlar. Yaptırsak mı?

OZON tedavisi bedenimizdeki hücreleri yenileyici etkileri başlatıcı bir tedavidir. Bu fayda tüm hastalıklarda bedene destekleyici etki yaratır. Geç ve güç tamir edilen beyin ve sinir hücrelerinin de ozon tedavisinden fayda gördüğü gösterilmiştir. Birçok ülkede düzenli tedavi olarak uygulanmaktadır. Etkisinin görülmesi uzun sürede mümkündür. Bu yanıyla yaptırmanız tıbben uygundur.

PROSTAT MESELESİ

Nafiz Bey, biz köydeki arkadaşlarla prostat konusunda kavgaya tutuştuk. Herkeste olur diyen de var, olmaz diyen de. Sizden ricamız bu konuda bizi bir aydınlatın...

Ben en iyisi mi bu prostat nedir onu anlatayım. Prostat bezi, erkeklerde bulunan bir iç organdır. İdrar kesesinin altında yer alan ve dış idrar kanalını çevreleyen kestane büyüklüğünde bir bezdir. Penisten dışarı çıkan spermin, sıvı kısmını yapar. Bu sıvıda içinde spermlerin canlılığı için gerekli maddeler yer alır. Her erkekte olur.