Hanım sürekli bozuk atıyor

Ben iyiyim ama hanım sıkıntılı. Yani ilişkide iyiyiz ama sabah olunca suratını asıyor. "Gece mi sıkıntı oldu?" diyorum. Tersliyor! Ne diyorsam bozuk atıyor. "Sen hemen sırtını dön yat zaten" diyor. Daha ne yapayım?

BİR kere ilişki sonrası uyumandan hoşlanmıyor olabilir. Zaten direkt ifade etmiş. İlişki sonrası okşamalar, dokunmalar ve öpmeler çiftler arasındaki duygusallığı, sevgi ve minneti arttırır. Aksi durumlar sende olduğu gibi gerilim yaratır. İçgüdüsel bir yanı olsa da insani bir süreç olan ilişki sürecini olağan akışına uygun olarak bitirmeliyiz. Farklı sorunlar açısından genel durum değerlendirmesi için İç Hastalıkları Uzmanı'na muayene ettirin.

İLİŞKİDE KALBE DİKKAT

Üç ay önce damarımı balonla açtılar. İlaç başladılar. İlişkiyi soramadım. Zaten onlar da anlatmadılar. Kalp hastaları için ilişki sırasında altta olmak gerekiyormuş. Bu doğru mu?

GEÇMİŞ olsun. Tıkalı damarlar tedbir alınmazsa ölüme bile neden olabiliyor. Özellikle kalp ve damar hastaları ilişki yaşarken dikkatli olmalılar. Çünkü cinsel ilişkide kalbin işi ve beslenme ihtiyacı artar. Araştırmalarda cinsel ilişki pozisyonunun, yani altta olmanın faydası tespit edilmemiş.

İlaçları düzenli kullanmak ve cinsel ilişkide sınırları zorlamamak yeterli olacaktır.

HAYATIN TADINI ÇIKAR

49 yaşındayım. Panik atak hastasıyım. Tuzdan korkuyorum! Ne zaman yağlı tuzlu yesem tansiyonumun yükseleceğini düşünüyorum. Psikoloğa da gittim, çözüm bulamadım. Gün aşırı içtiğim yarım bir antidepresanım var. Bana ne önerirsiniz?

BİR kere takıntı olmasının nedeni önemli. Yani hipertansiyona bağlı olarak ölüm, felç, kalp krizi geçiren yakınlarınız olduysa, kendinizi bu fikri düşünmekten alıkoyamayabilirsiniz. Bilgi hasta ediyorsa kötüdür. Bu durumlar seni hasta ediyorsa bence bilgilenmekten vazgeç. Tuzlu yemeklerle hipertansiyon olmaktan korkuyorsan tuzsuz yersin olur biter. Hipertansiyon demek yüksek gerilim demektir. Gerilim yapma. Hayatın tadını çıkar.