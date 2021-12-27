İlacın yaşla alakası yok

21 yaşındayım. 2 ay sonra evleneceğim. Ben de doğum kontrol hapı kullanabilir miyim?

Yoksa yaşım genç mi?

KULLANABİLİRSİN.

Bunun yaşla ilgisi yoktur.

Eğer cinsel olarak aktiflik başladıysa doğum kontrol yöntemlerine başvurabilirsin. Ayrıca kendini cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korumak için de bu yöntemlere başvurabilirsin. Her doğum kontrol yöntemi seni cinsel yolla bulaşan hastalıklardan koruyamayabilir. Hatta gebeliği de %100 engellemeyebilir.

DOKTORUNA GÜVEN ALIŞKANLIK YAPMAZ

51 yaşındayım. Sertleşme sorunum var. 4 aydır şikayetim devam ediyor. Doktor gece sertleşme testinden bahsetti. İyi de bende zaten sertleşme olmuyor. Yanlış anlamış olabilir miyim?

SERTLEŞME şikayetlerinin çoğu stres, sıkıntı gibi psikolojik kaynaklıdır. Uykuda bunlar ortadan kalkar. Gece uyku sırasında penisin sertleşme oranı ve süresi tespit edilir. Yani sıkıntı-evham kaygı varsa sen uyanıkken penis uyur.

Sen uyuyunca penis uyanır. Bunun dışında penis kan akımı ölçümü, serum testosteron, FSH, LH ve prolaktin hormon düzeyi testleri yapılabilir.

ALIŞKANLIK YAPMAZ

6 aydır tansiyonum yüksek. 1 ay önce ilaç kullanmam gerektiği söylendi. Daha yaşım 45. Şimdi başlarsam alışkanlık yapmaz mı?

YAPMAZ. Çünkü tansiyon düşürücü ilaçlarda alışkanlık yapma özelliği yoktur. İlaç kullanılmazsa hastalık riskinin arttığı, kilo vermesigarayı bırakma- hareket etme gibi ilaç almadan tansiyon düşürücü uygulamalara rağmen tansiyonu emniyetli sınırlara inmeyen kişilere ilaç verilir. Gerektiği halde ilaç kullanmayan kişilerde damar tıkanıklığı, kalp krizi, böbrek hastalıkları gibi ek hastalıklar ortaya çıkar.

Korkma, korku tansiyonu yükseltir.