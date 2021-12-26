Menopozda mutluluk

Hocam, 55 yaşındayım. Üç aydır menopozdayım. Biraz da huzursuzum. Acaba menopoz cinsel ilişkiyi etkiler mi?

EVET. Menopoz, geçirilen son adet kanamasını ifade eder. Yunanca 'Men' yani aylık ve 'Pause' yani kesilme anlamına gelen kelimelerle ifade edilmiştir. Bu dönemde östrojen hormonu azalır. Kadın cinsel organının salgısında azalma olur. Bu da ilişkide olması gereken kayganlığın azaltır. İlişkide ciddi ağrılar görülebilir. Doktorun önerdiği hormon kremleri şikayetleri azaltır.

SORUN BENDE DEĞİL...

Genel bir soru sormak istiyorum. Erken boşalma kaç yaşında başlar? Arkadaşlar merak ediyor. Yoksa sorun bende değil...

TABİİ ki soruna cevap vereceğim. Kimle ilgili olursa olsun. Sorular önemlidir. Erken boşalmanın yaşı yoktur. Kişinin ruhu, bedeni her zaman erken boşlamaya neden olabilecek hale gelebilir. Bu nedenle her yaşta olabilir. Arkadaşlarına mutlaka anlat.

YENİ EVLENDİM AMA...

Yeni evlendim. Adetlerim hem düzensiz hem de ağrılıydı. Eşimle ilişkide de çok ağrıyor. Hemen bitsin istiyorum. Eşim de baya istekli. Şimdi ben ne yapayım?

ÖNCE kadın hastalıkları uzmanına muayene ol. Cinsel ilişki sırasında ağrı ve düzensiz ağrılı adet düzeni olan kişilerde endometriozis dediğimiz bir hastalık olma ihtimali var. Bu hastalık tespit ve tedavi edilmezse bebek sahibi olma ihtimalinizi de azaltabilir. İhmal etmeyin.

SAÇ DÖKÜLMESİ SORUNU

Hocam iki aydır saçım dökülüyor. Şampuanımı değiştirdim ama devam ediyor. Tahlil yaptırmak istiyorum. Nelere baktırayım?

SAÇ dökülmesi sık rastladığımız bir şikayettir. Öncelikle işin başında doktor muayenesi gerekir. Sana özel bir Check-Up listesi hazırlamak için seni dinlemek, muayene etmek gerekir. Genel olarak saç dökülmesi şikayetinde tam kan sayımı, CRP, Biotin seviyesi, 25-OH Vitamin D, TSH, total IGE gibi testler istenebilir. Alkol, sigara, mesleki alışkanlıklar, kullanılan ilaçlar gibi birçok faktörü de değerlendirmek gerekir. Genel tedbir olarak hastalarıma duş arıtması, ozon zeytinyağı içeren şampuan öneriyorum.