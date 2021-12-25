Aşk paylaşınca güzel

Hocam, iki aydır evliyiz. Karım hemen eve gelmemi istiyor. İlişki için yani. Bu iyi bir şey mi?

Eşler birbirleri ile rahat olmalıdır. Sen isteğini belirtirsen hafif erkek mi oluyorsun? Hayır. O da olmaz. Neticede eşisin. Tabi ki ikiniz ile ilgili bir isteği varsa senden isteyecek. Cinsel ilişki eşler arasında huzur, uyum ve güven varsa daha iyi yaşanır. Yeni evli olmanıza rağmen bu konuları birbirinizle paylaşmanız oldukça iyi bir sonuç. Baş ağrıların için muayene ol.

REFLÜ YAŞA BAKMIYOR

18 yaşındayım. 6 aydır ekşimelerim var. Ağzıma acı su geliyor. Daha önce reflü var dediler. Tedaviden sonra şikayetlerim geçmişti. Bu yaşta reflü başlar mı?

Reflü her yaşta olabilir. Ufacık bebeklerde, her yaş ve cinste reflü görülebilir. Şişmanlık en önemli risk faktörüdür. Bazı genetik özellikler ve karın içi basıncını artıran nedenler de riski arttırabilir. Hamilelik de, hem hormonal nedenlerden ve hem de karın içi basıncında artma sonucu reflüyü tetikler.

Yavaş ye. İyi çiğne. Yemekten sonra sırt üstü yatma. Akşam yatmadan yemek yeme. Sol tarafına yat. Porsiyonlarını azalt. Sigara, çay, kahve, kola, gazlı içecekler ve yiyecekler ile sütlü ürünler reflüyü arttırabilir. Alışkanlıklarla ilgili olduğundan tedavi edilse bile tekrar başlayabilir.

ÖNCE KONTROL SONRA TEDAVİ

Erkekliğimde sıkıntı yaşıyorum. Arkadaşım çoban çökerten diye bir bitki tavsiye etti. İyi gelir mi?

Öncelikle hastalık var mı yok mu diye muayene şart. Dediklerine bakarak hastalık tanısı koyamayız. Tanı olmadan tedavi olmaz. Bitkiyi şimdi kullanma. Çoban çökerten dediğimiz bitki cinsel performans artışı için tavsiye edilir. Ama herkese kendine göre tarif verilir. Önce kontrol, sonra tedavi...

DİYETİ BIRAKMAYIN

Gutum var. Nelere dikkat edeyim?

Diyet yapmazsan gut hastalığın varolmaya devam edecek. Sakatat (ciğer, yürek, dalak, böbrek, işkembe vb), küçük balıklar (hamsi, sardalya, vb), midye, karides, havyar, istiridye ve et suları... Bunlardan özellikle kaçınmak gerekir. Nohut, mercimek gibi baklagiller, maya ve maya içeren besinler tüketmelisin.

ÇENEYE VURUR

Evde otururken göğsüm ve çenem ağrıdı. Acile gittik kalp şeridi çektiler. Koşu bandına gir dediler. Kalp ağrısı çeneye vurur mu?

Kalbi besleyen damarlar daralıp kendini besleyemezse şikâyetler ortaya çıkar. Buna göğüste sıkışma hissi denir. Nadiren koroner damar hastalığı olmaksızın aort kapak hastalıklarında da olabilir. Bu ağrı, yorulmayla, sinirlenmekle veya soğukla gelen, göğüs ön tarafında, sol kola, boyuna ve çeneye yayılabilen tarzda bir ağrıdır.