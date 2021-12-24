İkinci bahar

62 yaşındayım. Eşim üç yıl önce vefat etti. Yeniden evleneceğim. İlişkide herhangi bir sıkıntım olur mu?

ÜROLOJİ ve iç hastalıkları uzmanı bul. Testosteron, prolaktin, prostat testleri ve TSH başta olmak üzere hormon testleri gerekebilir. Bu arada kalbine de baktır. Sorun damar tıkanıklığı ise cihazın çalışmasına engel olan damar tıkanıklığı, kalp krizi riskini de artırabilir. Bazen kalp krizinin ön belirtisi iktidarsızlık olabilir.

PANİĞE GEREK YOK

Eşimle ilişki isteğim azalmıştı. Doktora gittim. 'Spor yap düzelir' dedi. Ben de haftada 3 kere maç yapmaya başladım. Ama maçtan sonra eşimle beraber olma istediğim de kısa sürüyor. Neden?

SEN "vur deyince öldürmüşsün". Yüksek enerji harcama ve yorulma sonrası kısa sürede yüksek enerji ve aktivite gerektiren cinsel ilişkide başarılı olmaya çalışmışsın. Sonuç hüsran olunca paniklemişsin. Gerek yok. İlişki öncesi sakinlik lazım.

ÇATLAK BASUR YAPMAZ

Güreşçiyim. 25 yaşındayım. 3 aydır makatımda çatlak var. Tuvalette kanama gördüm. Makatta elime bir şeyler geliyor. Çatlaklar meme yapar mı?

MAKAT iç yüzeyinde ve dışındaki cilde uzanan yırtıklar oluşur. Zorlu ıkınmalar, kabızlıklar esnasında oluşur. Çatlak-yırtık olduktan sonra ağrı ihtimali, ile kabızlık-sert dışkı artar. Hemoroid-basur-makat damar varisleri de ıkınma ve kabızlıkla ortaya çıkabilir. Çatlak basur yapmaz, sebep olur.