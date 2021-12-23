Anlayışlı olun

Eşimle beraber olurken daha başında "Ağrıdı, acıdı" diyor. Doktora da gitmiyor. Neden böyle oldu?

CİNSEL birleşme sırasında ağrı, acı, yanma, batma gibi hoşnutsuzlukhuzursuzluk durumlarına cinsel ilişki ağrısı denir. Kadınlarda sık karşılaştığımız bir durumdur. Kadın hastalıkları uzmanına muayene olması gerekir. Ayrıca psikolog veya psikiyatrist desteği de gerekebilir. Yaklaşık olarak yüzde 70 jinekolojik, yüzde 30 psikolojik sebeplerden kaynaklanır. İhmal etmeyin.

KANSER KORKUSU

36 yaşında kadınım. Evli değilim. Doğum yapmayanlar da meme kanseri oluyormuş. Bu doğru mu?

'DOĞUM yapmayanlar da meme kanseri görülme sıklığı artar' demek 'Her doğum yapmayan meme kanseri olur' demek değildir. Meme kanseri için kabul edilen yüksek risk faktörleri 40 yaşından büyük olmak, daha önce diğer memede kanser olması, birinci veya ikinci derece akrabalarda meme kanseri görülmesi, insitu lobuler kanser dediğimiz bir tanının varlığıdır. İç hastalıkları uzmanı takibinde kal. Kendi kendine meme muayenesi yapmanı öneriyorum.

GÖĞSÜM SIKIŞIYOR

55 yaşındayım. 4 aydır yokuş çıkarken göğsüm sıkışıyor. Nane çayı iç diyorlar. Ihlamur da nefes açmaz mı?

STRES ve hareketsizlik, hayatı olumsuz etkiler. Kilo ve sigara da, kalp hastası olmanı kolaylaştırır. Nane de içsen, ıhlamur da içsen nafile. Önce iç hastalıkları uzmanına git. Kalp, akciğer, kilo, tansiyon, burun, nefes ve hormon değerlendirmelerin yapılsın. Kalp-damar tıkanmaları bu şikayetlerle başlar. Şimdi doktora kendin gitmezsen, sonra kalp kriziyle başkaları götürebilir. Haberin olsun.

AIDS NASIL BULAŞIR?

AIDS, sadece cinsel ilişkiyle mi bulaşır? Bilgilerinize ihtiyacım var.

VİRÜS cinsel ilişki sırasında vücuda vajina, vulva, penis, rektum veya ağız dokusundan içeri girebilir. HIV taşıyan kişinin kanının bulunduğu mikroplu iğne, şırınga ve tıbbi cihazlara temas edenlere bu virüs geçebilir. Gebelik veya doğum sırasında HIV enfeksiyonu kapmış ve tedavi edilmemiş gebe kadınların yaklaşık dörtte biri ila üçte biri, bebeklerine bu virüsü geçirebilir.