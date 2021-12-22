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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 22 Aralık 2021, Çarşamba

Dikkat sorunu

Görücü usulü evlendim. Eşim ilişkide sürekli konuşuyor. Benim de dikkatim dağılıyor. Erken boşalıyorum. Hangimizin doktora gitmesi lazım?

Bu durum öncelikle davranışsal sıkıntılar içeriyor.
Hanımının bu durumdan şikayeti var mı diye sormak lazım. O da uygun görürse iç hastalıkları uzmanı genel bir muayene yapsın. Aynı zamanda psikolog değerlendirmesi yapılsın. Bu halin izahı var mı bakılsın. Psikolog ona özel bilgilendirmeyi yapsın.
Bu durum düzelmesine rağmen sen çabucak bitmeye devam edersen, ürolojiye muayene ol.

LEBLEBİ GİBİ KULLANMA
Ülserim var. İlaç içmekten bıktım. Neden ülserim geçmiyor?

Gerekenleri yapmazsan bıkmaya başlarsın.
Hayatını ülsere göre düzenle.
Sigara içiyorsan bırak.
Alkollü içeceklerden kaç.
Ağrı kesici ilaçlar kanama bile yapabilir. Komşu reçetesi ile leblebi gibi ağrı kesici kullanma. Düzenli uyu. Yeterli ve dengeli beslen.
Az az ve sık sık yemek ye. Posalı gıdaları unutma, ye. Çok tuzlu yemek yeme.
Gazlı ve asitliği yüksek gıdalardan uzak dur. Aşırı sıcak ve çok soğuk yemeklerden sakın. Yemeklerini iyi çiğne.
Ve tabi ki sıkıntı ülseri azdırır unutma. Çay, kahve içip ülser geçer diye bekleme geçmez.

SADECE ŞEKER YETMEZ
Hocam kan şekerim çok yükseliyor diye diyet yapmam gerekiyormuş. Sadece şekerden uzak dursam yetmez mi?
Yetmez. Çay şekeri, glukoz, maltoz, reçel, marmelat, pekmez, bal, tatlılar, kurabiye, kek, pasta, patates, beyaz ekmek, beyaz pirinç, şehriye, erişte, makarna, mısır ve mısır ekmeği, mısır gevreği, bisküvi, çikolata, gofret, pancar kökü, muz, incir, üzüm, kuru meyve (kayısı hariç), hazır meyve suları (meşrubatlar) gazlı içecekler (asitli meşrubatlar, gazoz, soğuk çay vb.), kavun ve karpuz dahil tüm bunlar senin uzak durman gereken gıdalardır.
Kan glikozunu yükseltme yetenekleri yüksek gıdalardır. Fazlası hastalık potansiyeli taşır.

ASPİRİN HASTALIKLARI BOZAR
50 yaşından sonra "Aspirin iç" dediler. 3 haftadır içiyorum. Midem kazınıyor. Aspirinle ilgili olabilir mi?

Aspirinle ilgili olabilir.
Herkese diye bir tedavi yoktur. Doktorluk kişiye özel tedavi üreten meslektir.
Yani doğru yemek, içmek, oturmak ve bunun gibi genel sağlık bilgileri herkes içindir. Ama tedaviler kişiye özeldir. Senin gastrit, reflü, ülser gibi hastalıkların varsa aspirin kullanımı bu hastalıklarını bozar. Dışkını takip et.
Siyah zift gibi ishal, yumuşak dışkılamalar, kötü kokulu dışkılamalar olursa hiç bekleme doktora git.

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