Eşimin isteği daha fazla

61 yaşındayım. 7 yıldır menopozdayım. Eşim 69 yaşında. Maşallah hala isteği var. Bazen kendim istemesem de onu kırmamak için ilişkiye tamam diyorum. Ancak sonra idrarımda yanma oluyor. Ne yapabilirim?

ÖNCE ilişkinizle ilgili durumu gözden geçirin. Her iki tarafın da isteği olmadan ilişkiye girildiğinde, bu huzursuzluk ve hastalık kaynağı olur. Erkek iktidarsız olduğunu düşünebilir. Menopozdaki kadınların cinsel organ dokusundaki kuruluk nedeniyle ilişkide aşınma olur. Bu nedenle idrar yaparken yanma görülebilir. İdrar yolu enfeksiyonları için idrar tahlili yaptırın. Ayrıca hayıt ve civanperçemi gibi doğal desteklerle menopozu daha sağlıklı geçirebilirsiniz. Sıkıntınızı eşinizle paylaşın.

KİLO VERMEN ŞART

20 yaşındayım. Boyum 172 santim, kilom da 94. Herkes obez olduğumu söylüyor. Kilolu muyum?

ÖNCE beden kitle indeksine bakmamız gerekiyor. Bu değerlerle bakıldığında, ölçünüz 31, yani obezsiniz. Ancak üzülmeye gerek yok. Şişmanlık düzenli takiple düzene girebilen bir hastalıktır. Önce bir İç Hastalıkları Uzmanı'nın takibine girin. Gerek hormonlar, gerek insülin- glikoz düzenin gerekse diğer bedensel özelliklerinin tespiti şart. Ardından sana has yemek ve egzersiz yöntemleri planlamalıyız. Sonra kalıcı olarak kilo verirsin.

ROMATİZMAYA İYİ GELİR

3 yıldır romatizma hastalığım var. Kortizon kullanıyorum. Beslenirken nelere dikkat edeyim?

TUZSUZ ye. Kortizon ve ağrı kesiciler mide yemek borusu ve bağırsakları zedeler. Bu yüzden mide koruyucu kullan. Düzenli balık tüket. Çilek ve orman meyvesi diye Yeşil ve yapraklı sebzeler, brokoli, Brüksel lahanası, lahana, tatlı patates, patlıcan, nar, havuç, portakal, kırmızı elma, biber koruyucu özellikler taşır. Ceviz, badem, fındık, tam tahıllar, siyah, yeşil ve beyaz çay, zeytinyağı ve keten tohumu yağı da romatizmaya iyi gelir.