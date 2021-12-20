Aşırı baharattan uzak durun

Sık sık çarpıntım oluyor. Annemin kalp doktoru ilaç verdi. İlaç kullanıyorum. Perhiz şart mı? Nelere dikkat edeyim?

ÇAY, kahve, sigara gibi alışkanlıklarını terk et. Kafein içeren her türlü gıda çarpıntıyı tetikler. Aşırı açlık-tokluk, sıcak soğuk, aşırı baharatlı gıdalar çarpıntıyı tetikler. Farklı hastalıklarda kullanılan bazı ilaçlar çarpıntıyı tetikler. Örneğin öksürük şurupları, bazı astım ve kronik bronşit ilaçları da çarpıntı yapabilir. Bazı göz damlaları kalp ritmini yavaşlatabilir. Stres yönetimi, ideal kilo, düzenli egzersiz, hayvansal ve katı yağlardan sakınan bir diyet, tuz alımının azaltılması, sigara içilmemesi, alkol alımının azaltılması veya hiç alınmaması ilaç dışı yardımcı uygulamalardır. Tabii yaparsan.

HER ŞEYİN ORTASI İYİDİR

Herkes erken boşalmadan şikayetçi. 3 yıldır evliyim. Aksi gibi ben de cinsel ilişkide geç boşalıyorum. Neden?

HER şeyin ortası karar. Geç boşalmada rahatsız bir durumdur. Erkeğin cinsel etkinlik esnasında hiç boşalamaması veya geç boşalmasına denir.

Cinsel işlev bozukluğudur. Nadir görülür. Bedensel bir nedenden kaynaklanma olasılığı vardır. Ergenlik döneminde görülebilir. Eşinle sıkıntını paylaş.

ŞOK DİYET HASTA EDER

Nafiz hocam, hiç yemeden kilo verebilir miyim?

YEDİKLERİNİ düzene sok. Vücut ihtiyacından daha az yedirten diyetler yapma. Yoksa baş ağrısı, uyuşukluk, dikkat bozukluğu, sinirlilik, yorgunluk, ishal, safra ve böbrek taşı, kabızlık, saç incelmesi, kalp ritminde bozukluk, tansiyon düşüklüğü, adet düzensizliği, kuru cilt, saç dökülmesi, idrarda protein görülmesi ve metabolizma hızında azalma yapar.