İhanetin sonu hastalık
Yaptığım ihanetten kimsenin haberi yok. Ne yapayım?
Temas sonrası kaşıntılarda en sık mantar hastalıklarına rastlarız.
Fakat ağrı beklemeyiz. Bununla birlikte bit gibi enfestasyonlara bağlı bulaşıcı kaşıntılar unutulmamalıdır. Cinsel yolla bulaşan eklem ağrılı durumların aile fertlerine bulaşması beklenmez.
Sivilce ifadeleri en sık viral bulaşıcı hastalıklarda tespit edilir. Öncelikle kendiniz enfeksiyon hastalıkları uzmanına muayene olun. Aileye bulaşma ihtimali olan enfeksiyonlar açısından uzmana danışın.
FİTİL YÖNTEMİNİ DENEYİN
Ozon tedavisi yaptırmak istiyorum.
Ama kan görünce ve iğne vurulunca bayılıyorum. Kandan başka yolu yok mu?
Ozon tedavisinde tüm bedene yönelik fayda sağlamak için kullanılan iki yöntem var. Biri kan yoluyla diğeri rektal yolla yapılan fitil uygulaması diyebileceğimiz yöntemdir. Fitil uygulamasında ağrı, acı, kanama, tansiyon, nabız, sepsis gibi uygulama riskleri yok. Hastalarımızda bu nedenle fitil yöntemiyle ozon tedavisi önerebiliyoruz.
PROSTATIN BİLİNMEYENLERİ
26 yaşındayım. Bütün erkeklerde prostat var. Çünkü gittiğim lokalde herkesin prostat ilacını konuşuyorlar.
Ama benim şikayetim yok. Acaba ben de ilaç kullanmalı mıyım?
Prostat, erkeklerdeki bir bezin ismidir. Hastalığın ismi değildir.
Mesanenin (idrar kesesi) hemen altında, rektumun (makat) önünde yer alan küçük beze prostat denir. İdrarın mesaneden vücut dışına atılmasını sağlayan üretrayı (idrar kanalı) çevreler. Spermin (döl) içinde taşındığı semen sıvısını (meni) üretir. Benign Prostat Hiperplazisi (BPH), prostat bezinin iyi huylu büyümesini ve bu büyümenin sebep olduğu idrar akımıyla ilgili problemleri tanımlar. Prostat başka, prostatın hastalığı başka bir şeydir.
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