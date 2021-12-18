Vav TV İzle
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 18 Aralık 2021, Cumartesi

İhanetin sonu hastalık

65 yaşındayım. 2 yıl önce bir bayanla buluşup, birlikte olduk. Vücudumda ve cinsel organımda kaşıntı oldu. Yakınlarıma bulaştı.
Yaptığım ihanetten kimsenin haberi yok. Ne yapayım?
Temas sonrası kaşıntılarda en sık mantar hastalıklarına rastlarız.
Fakat ağrı beklemeyiz. Bununla birlikte bit gibi enfestasyonlara bağlı bulaşıcı kaşıntılar unutulmamalıdır. Cinsel yolla bulaşan eklem ağrılı durumların aile fertlerine bulaşması beklenmez.
Sivilce ifadeleri en sık viral bulaşıcı hastalıklarda tespit edilir. Öncelikle kendiniz enfeksiyon hastalıkları uzmanına muayene olun. Aileye bulaşma ihtimali olan enfeksiyonlar açısından uzmana danışın.

FİTİL YÖNTEMİNİ DENEYİN

Ozon tedavisi yaptırmak istiyorum.
Ama kan görünce ve iğne vurulunca bayılıyorum. Kandan başka yolu yok mu?
Ozon tedavisinde tüm bedene yönelik fayda sağlamak için kullanılan iki yöntem var. Biri kan yoluyla diğeri rektal yolla yapılan fitil uygulaması diyebileceğimiz yöntemdir. Fitil uygulamasında ağrı, acı, kanama, tansiyon, nabız, sepsis gibi uygulama riskleri yok. Hastalarımızda bu nedenle fitil yöntemiyle ozon tedavisi önerebiliyoruz.

PROSTATIN BİLİNMEYENLERİ

26 yaşındayım. Bütün erkeklerde prostat var. Çünkü gittiğim lokalde herkesin prostat ilacını konuşuyorlar.
Ama benim şikayetim yok. Acaba ben de ilaç kullanmalı mıyım?
Prostat, erkeklerdeki bir bezin ismidir. Hastalığın ismi değildir.
Mesanenin (idrar kesesi) hemen altında, rektumun (makat) önünde yer alan küçük beze prostat denir. İdrarın mesaneden vücut dışına atılmasını sağlayan üretrayı (idrar kanalı) çevreler. Spermin (döl) içinde taşındığı semen sıvısını (meni) üretir. Benign Prostat Hiperplazisi (BPH), prostat bezinin iyi huylu büyümesini ve bu büyümenin sebep olduğu idrar akımıyla ilgili problemleri tanımlar. Prostat başka, prostatın hastalığı başka bir şeydir.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU İhanetin sonu hastalık
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ
      SON DAKİKA