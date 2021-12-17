Kaygı aşkı vurur

Nafiz Bey, yumurta cinsel ilişkiyi iyileştiriyor mu? Korkumdan az yiyordum. Fazla yesem kolesterol yükselir mi?

ESKİLER 'Her seçiş, bir vazgeçiştir' derler. Önce tedirginliğinden kurtulman gerekiyor. Özellikle kaygı, ürkeklik, korku, stres cinsel ilişkideki performansı direkt ve sürekli etkiler. Kaygıdan kurtulamadığın müddetçe bir kere de 20 tane yumurta yesen de sıkıntılarından kurtulman mümkün değil. Ayrıca stres kolesterolü yumurtadan fazla yükseltir.

GASTRİTE KANTARON

49 yaşındayım. 1 yıl önce midemden endoskopi oldum. Gastrit reflü çıktı. İlaç kullanıyorum. Sarı kantaron otu gastrite iyi gelir mi? Sarımsak yesem mi?

İLAÇLARI az az al, sık sık kullan, iyi çiğne. Çok su iç. Sıkıntı veren gıdalardan sakın. Huzursuzluk, stresini arttırır. Sarı kantaron bitkisinin çayını içebilirsin. Her öğünden önce bir çay bardağı kadar tüketmenin zararının olmadığı bilinir. Sarımsağı ezip çiğneyerek tüketin.

PROSTATI BÜYÜTMEZ

İdrarda kan çıktı. Tahlil yaptırdım. Prostat büyümüş dediler. Önceden de kum döküyordum. Kum dökmek prostatı büyütür mü?

HAYIR büyütmez. Prostat bezi hastalıklarında, İdrar kese hastalıklarında, böbrek taşlarında ve kum dökme diye özetlenen kristal birikimlerinde idrar yolunda kanama olabilir. Prostat bezi ile ilgili tanı koyabilmek için idrar tahlili, kan tahlili, ultrason filmi, üroloji uzmanı muayenesi gerekir.