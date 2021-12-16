Aşkımıza fıtık girdi

Eşime 2 yıl önce bel fıtığı tanısı koydular. Son 4 aydır bel ağrısı var. Fizik tedavi uzmanı 'Cinsel hayatınız etkilenir' dedi. Fıtık cinsel ilişkiyi etkiler mi?

ETKİLEYEBİLİR. Tüm organlara ait sinir lifleri elektrik kabloları gibi omurların içinde geçer, beyine bağlanır. Cinsel organları çalıştıran sinir lifleri bel bölgesi omurlarının içinden geçer. Fıtık olursa sinir lifleri sıkışır, ezilir. Çalışması bozulur. Bel hareketlerinde kısıtlılık, belde güçsüzlük, bacaklarda güçsüzlük, uyuşmalar, karıncalanmalar ve kuvvetsizlikler de olabilir. İhmal etmeyin. Bir an önce gerekli tedaviye başlayın.

KEFİR İÇ İSHALİ BİTİR

8 gün önce boğazım şişti. Doktor antibiyotik verdi. İshal oldum. Günde 3-4 kere çıkıyorum. Hangi antibiyotiği yutsam iyi gelir?

ŞİMDİ başka hap yutma. Anlattığına göre antibiyotik kullanma sonrası ortaya çıkan ishalin olmuş.

Bağırsağın faydalı mikropları da antibiyotikten zarar görmüş. Yağlı, şekerli yeme. Günde en az 8-10 bardak su iç. Üstüne ishal miktarı kadar da ekle. Kefir iç. Tavuk göğüs eti haşlaması, patates püre, kimyon, demli şekersiz çay tüketebilirsin.

PROTEİNE BAKTIR

Eşim 6 aylık hamile. Tansiyonu yükseldi. Sonra düştü. Böyle ara sıra tansiyonu çıkarsa babasının idrar söktürücüsünü kullanabilir mi?

SAKIN HA! Gebelik döneminde ortaya çıkan tansiyon yüksekliği sıradan bir durum değildir. Hem gebenin hem bebeğin hayati riskleri söz konusu olabilir. Mutlaka doktor tarafından muayene edilmelidir. Gebelikte bazı tansiyon ilaçları kullanılabilir.

Sadece tansiyon yüksekliği değil idrarda protein kaybı olup olmadığı da kontrol edilmelidir. İdrar söktürücüler ölümcül zararlar verebilir.