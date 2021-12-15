Fazla hormon saç döker

Kelim. Arkadaşlar erkeklik hormonun kuvvetli ondandır diyorlar. Evleniyorum tedbir almam gerekir mi?

Saç dökülmesi veya sık kullanılan haliyle kel olmanın birçok sebebi vardır. Testosteron, DiHidro Testosteron(DHT), Dheas, Androstenedion hormonlarının fazlalığı saç dökülmesine neden olabilir. Buna rağmen her hormon fazlalığı hayra alamet değildir. Bu hormon fazlalıkları hipertansiyon hastalığına, şişmanlığa, şeker hastalığına yatkınlığı arttırabilir. Doğru doktora. Tahlil ve takip şart.

KALBİNİN SESİNİ DİNLE

Kalp atışlarım değişik. Tansiyon aletiyle komşum bakıyor. Bir 98 bir 116 oluyor. Ara ara başım dönüyor. Doktora gitmeli miyim?

Kalp atışlarını saymak için kulağımızla veya stetoskop cihazıyla kalbimizi dinlemek gerekir. Daha çok nabız sayarız. Kalp atımlarının atardamar duvarına yaptığı basıncın damar duvarında parmak uçlarıyla hissedilmesine nabız denir. Yetişkin bir kişide normal nabız sayısı dakikada 60-100, çocuklarda 100- 120, bebeklerde 100- 140'dır. Tarif ettiğin sınırlar, normal sınırlar içinde. Ayrıca sadece sayıya bakarak da çarpıntı var diyemeyiz. Farklı ve düzensiz kalp atışları da çarpıntı olarak tanımlanabilir. Ekg, Ekg Holter 24 saatlik takip yapılması iyi olur. İç hastalıkları veya kardiyoloji uzmanına hemen git. Tedbir al. Riskler çok.

ŞİŞLİK GUTU HABER VERİR

Abimde gut var. Ben alkol almıyorum. Ama eklemlerimde ağrılar var. Bende de gut olur mu? Abimin ilaçlarından içsem olur mu?

Eklemlerde özellikle ayak baş parmağında tipik olmak üzere tekrarlayan ağrı, hassasiyet, kızarıklık, şişlik, hareket kısıtlılığı durumlarında bu hastalıktan şüphelenmeliyiz. Eğer ürik asit kaynaklı böbrek taşı tespit edilmişse bu da hastalığın tanısında faydalı olacaktır. Ama baş parmak şişmesine neden olan başka hastalıklar da var. Bize küçükten her gördüğün sakallıyı deden sanma derlerdi. Babanın ilaçlarını içme. Alkol almayanlarda da gut hastalığı olabilir. Bence hemen doktorunu seç. Takibe başla. Taşıma suyla değirmen dönmez.