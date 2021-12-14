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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
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  • 14 Aralık 2021, Salı

40’tan sonra azalır

34 yaşındayım. Eşim iyi. İşim iyi. Ama ilerde cinselliğim azalmasın diye ne yapmam lazım? Hangi hastalıklar sıkıntı çıkarır?
DİYABET , kalp damar hastalıkları, hipertansiyon, kolesterol yüksekliği, obezite, prostat büyümesi, prostat kanseri tedavileri, kötü beslenme, düzenli fiziksel aktivite yapmama, kronik sigara ve alkol kullanımı, 40'lı yaşlarla birlikte testosteron miktarında azalma ve stres başta olma üzere ihtimal çok... Ama sen bunları kafana takma. Bu da şimdiden stres yaşatır.

DÜZENLİ TAKİP ŞART
Benim tiroidimde beze buldular. Yarım santimmiş. Doktor tekrar ultrason gerektiğini söyledi. Kanser miyim? Ne yapmalıyım?
TİROİT bezeleri takip edilen rahatsızlıklardır. 1 santimetreden büyük veya 1 santimetreden küçük de olsa bazı farklı değişikliklere sahip olan bezelerden iğne yardımıyla biyopsi yapılır, incelenir. Ona göre tedaviye karar verilir. Bir santimetreden küçük ve ek farklılıkları olmayan tiroit bezelerinde ultrason görüntülemesiyle 3-6 aylık takipler yapılabilir. Korkacak bir şey yok. Takip edilecek bir şey var.

İLGİLENEMİYORUM
6 aydır depresyondayım. Bu süreçte hanımla da yan yana gelemiyoruz. Eşimden soğudum. Ne yapmam lazım?
UMUTSUZLUK, kızgınlık gibi duygular cinsel duyguların ortaya çıkmasını engelleyebilir. İşin ilginç yanı depresyonu tedavi etmek için kullanılan ilaçlar cinsel isteksizliğe, ereksiyonun ortaya çıkmasına engel olabilir. Bence ilacı veren doktorla bu durumu konuşarak bir süre ilacı kullanmayı kes.
Eşler duygusal dünyalarını olumsuz etkileyen kötü giden iş durumu gibi değişiklikleri paylaşmalıdır. Eğer sorunun kaynağını eşine anlatmazsan, eşin kendi ihtimallerini düşünebilir. Bu durumun en kötü ihtimali ise başka bir kadın ihtimali olması fikridir. Aileni sen kurtaracaksın. Önce bunları anlat ve gönlünü alacak küçük jestler yap.

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Haberler Yazarlar DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU 40’tan sonra azalır
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