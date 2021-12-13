Eşim bana dokunmuyor

27 günlük evli bir kadınım. Eşim evlendiğimizdenberi bana dokunmuyor. Öpüyor seviyor ama ilişkiye giremiyoruz. Neden böyle oluyor?

Panik yok bu bir. Evliliğin maddi, manevi ve cinsel farklılıklarına uyum sağlamak zaman alabilir. Eşinle kavga yerine muhabbet et. "Ya olmazsa?" diye düşünerek hiç ilişkiye girmemeyi bile göze almış olabilir. Bunun dışında sosyal olarak mevcut bir sorun uzatılıyor olabilir. Bunu da önce anlamak sonra çözmek gerekir. Eğer bedensel sıkıntılar varsa iç hastalıkları uzmanı, üroloji uzmanı gerekebilir. Ruhsal ve sosyal sorunlar için psikolog muayenesi uygun olur. Sen de kendini sıkma. Aklına gelen sebeple uzaktan yakından ilgisi olmayan bir durumdur belki de. Sabır, gayret.

SİGARAYLA NE İLGİSİ VAR

4 aydır midemde ekşime ve yanma var. Doktora gittim. "Sigaradan" dedi. 11 yıldır sigara içiyorum. Öksürüyorum demedim. Her sıkıntımda sigara diyorlar. Mideyle ne alakası var?

Sigara içtiğin sürece "reflü" şikâyeti tekrarlar. Tütün asidi dengeleyen koruyucu mekanizmalara zarar verir. Asit üretimini uyararak arttırır. Yemek borusu ile mide arasındaki kasların gevşemesine neden olur, asit reflüsüne yol açar. Yemek borusu alt ucunda basıncı azaltır. Mide de ki gıdaların boşalmasında yavaşlama yapar. Reflü sayısını arttırır. Tükürük salgılamasını olumsuz yönde değiştirir. Yani maalesef reflünün de sigarayla alakası var.

HASSASIM, DUYGUSALIM

29 yaşındayım. Hassasım. Duygusalım. Bağırsaklarımda bozuk. 3 yıldır spastik kolon dedikleri hastalığım var. Kolalı içecekler içemiyorum. Hastalığım azıyor. Ne içsem rahatlarım?

Huzursuz bağırsak hastalığında gazlı ve kafeinli içecekler rahatsız eder. Kahve, koyu çay, nescafe, süt, sütlü kahve, limonata, boza, kolalı içecekler, kakao, salep gibi içecekler şikayetleri arttırabilir. Ihlamur, adaçayı, papatya, anason ve rezene çayı bağırsak hareketlerini kolaylaştırıp, rahatlık verebilir. Sakız çiğnemek, iç çekmek de gazını arttırabilir. Elinle karnını sağdan sola ovalayarak gazını çıkart. Tabi herkesin içinde değil. 4 aydır midemde ekşime ve yanma var.

KİLOSU VARSA VERSİN

Babamın tansiyonu yüksek ama ilacını almıyor. 'Aspirin içiyorum bana yeter' diyor. Mide kanması geçirir diye korkuyorum. 'Aspirin içmesin' desem yanlış yapmış olur muyum?

Olursun desem olmuyor. Olmazsın da diyemiyorum. Hatalardan hata beğenin diyorum. Kontrolsüz hipertansiyonu olanlarda aspirin beyin kanaması gibi organ içi kanamaları artırabilir. Bırakırsa pıhtılaşma risklerini arttırabilir. Yani kilosu fazlaysa versin. Tansiyon ilacını düzenli kullansın.

Aspirin kullanımını doktoruyla düzenlesin. Mide hastalığı varsa başka pıhtılaşma azaltıcı ilaç kullansın. Tedavide sen değil doktor ilaç ekleyip çıkarsın.