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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
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  • 12 Aralık 2021, Pazar

Yeni evliyim ama...

23 yaşındayım. 2 aylık evliyim. Hanımla ilişkiye girmeye çalışıyorum. Ancak sertleşme olmadan boşalıyorum. O da utangaç bir şey demiyor. Ancak benim moralim bozulmaya başladı. İlaç kullansam mı?
YENİ evli çiftlerde böyle sıkıntılar olabilir.
Daha önce eğitimi ve deneyimi olmayan durumlar olduğundan sabır, sevgi ve gayret gerekir. En büyük sıkıntı, korkmanız. Eşiniz de siz de bunu utanarak korkarak yaşamaya çalıştığınız sürece çözümler gecikebilir.
Durumunuzu eşinizle de paylaşın. Bununla birlikte bazı hastalıklar, çeşitli ilaçlar, alkol ve sigara kullanımı bu duruma neden olabilir. Öncelikle her şeyi tekrar baştan deneyin. Bu sırada rahat olun. Süreci uyumlu yaşayın. Yine şikayetler devam ederse mutlaka İç Hastalıkları, Üroloji ve Psikiyatri Uzmanı'na başvurun.

DOKTOR KONTROLÜ ŞART

Çabuk acıkıyorum. Sürekli şekerli yemek istiyorum. Uyku düzenim bozuk. Bir de çok sinirliyim. 'Sinir doktoruna git' diyorlar. Uyku ilacı alsam olmaz mı?
ARABANIN alarmı çalınca susturuyor musun? Sebebini mi arıyorsun? Bedenin alarm verince sebebini ararız. Alarmı susturunca sıkıntı geçmez. Hatta ilerler. Önce İç hastalıkları Uzmanı'na git. Bedene ait nedenler araştırılır. Anlattıklarına göre "Kan şekeri düşüklüğü" olabilir. Bu durum genellikle açlık veya çok şekerli veya kan şekerini hızlı yükselten gıdalar yedikten sonra ortaya çıkar. Halsizlik, baş dönmesi yapan ve sizi kızgın, öfkeli hale getiren bir durumdur. Bu durum kilo vermeyi de engeller. O yüzden doğru muayene olmaya.

GÖĞÜSLERİM BÜYÜK

43 yaşındayım. Memelerim büyük. Sırtım çok ağrıyor. Küçülttürmek için özel hastaneye gittim. "Estetik cerrahiyi sigorta ödemez" dediler. Doğru mu bu?
BÜYÜK meme yapısı bel, boyun, sırt ağrılarına hatta fıtıklara bile neden olabilir. Bu nedenle ameliyat gerekebilir. Eğitim ve Araştırma Hastaneleri'nin Genel Cerrahi ve/veya Plastik ve Rekonstruktif Cerrahi Bölümleri'ne randevu almalısınız.
Özel hastanelerdeki prosedürler çeşitli nedenlerle farklılıklar gösterebilir. Senin şikayetin ana hastalığa bağlı olmayan bir şikayet.
Muayene bulgularından sonra olumlu bir süreç yaşayabilirsin.


SAKIZ GAZ YAPAR

42 yaşındayım erkeğim. Yaklaşık 2 yıldır huzursuz bağırsak sendromu dedikleri hastalığım var. Gazlı bir şey içersem yandım! Şişiyorum.
Hastalığım azıyor. Ne içsem rahatlarım?
HUZURSUZ bağırsak hastalığında gazlı ve kafeinli içecekler rahatsız eder. Kahve, koyu çay, süt, sütlü kahve, limonata, boza, kolalı içecekler, kakao ve salep gibi içecekler de şikayetlerini arttırabilir.
Ihlamur, adaçayı, papatya, anason ve rezene çayı bağırsak hareketlerini kolaylaştırıp, rahatlık verebilir. Sakız çiğnemek, iç çekmek de gazını arttırabilir. elinle karnını sağdan sola ovalayarak gazını çıkart. Tabi herkesin içinde değil.

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Haberler Yazarlar DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Yeni evliyim ama...
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