Yeni evliyim ama...
YENİ evli çiftlerde böyle sıkıntılar olabilir.
Daha önce eğitimi ve deneyimi olmayan durumlar olduğundan sabır, sevgi ve gayret gerekir. En büyük sıkıntı, korkmanız. Eşiniz de siz de bunu utanarak korkarak yaşamaya çalıştığınız sürece çözümler gecikebilir.
Durumunuzu eşinizle de paylaşın. Bununla birlikte bazı hastalıklar, çeşitli ilaçlar, alkol ve sigara kullanımı bu duruma neden olabilir. Öncelikle her şeyi tekrar baştan deneyin. Bu sırada rahat olun. Süreci uyumlu yaşayın. Yine şikayetler devam ederse mutlaka İç Hastalıkları, Üroloji ve Psikiyatri Uzmanı'na başvurun.
DOKTOR KONTROLÜ ŞART
Çabuk acıkıyorum. Sürekli şekerli yemek istiyorum. Uyku düzenim bozuk. Bir de çok sinirliyim. 'Sinir doktoruna git' diyorlar. Uyku ilacı alsam olmaz mı?
ARABANIN alarmı çalınca susturuyor musun? Sebebini mi arıyorsun? Bedenin alarm verince sebebini ararız. Alarmı susturunca sıkıntı geçmez. Hatta ilerler. Önce İç hastalıkları Uzmanı'na git. Bedene ait nedenler araştırılır. Anlattıklarına göre "Kan şekeri düşüklüğü" olabilir. Bu durum genellikle açlık veya çok şekerli veya kan şekerini hızlı yükselten gıdalar yedikten sonra ortaya çıkar. Halsizlik, baş dönmesi yapan ve sizi kızgın, öfkeli hale getiren bir durumdur. Bu durum kilo vermeyi de engeller. O yüzden doğru muayene olmaya.
GÖĞÜSLERİM BÜYÜK
43 yaşındayım. Memelerim büyük. Sırtım çok ağrıyor. Küçülttürmek için özel hastaneye gittim. "Estetik cerrahiyi sigorta ödemez" dediler. Doğru mu bu?
BÜYÜK meme yapısı bel, boyun, sırt ağrılarına hatta fıtıklara bile neden olabilir. Bu nedenle ameliyat gerekebilir. Eğitim ve Araştırma Hastaneleri'nin Genel Cerrahi ve/veya Plastik ve Rekonstruktif Cerrahi Bölümleri'ne randevu almalısınız.
Özel hastanelerdeki prosedürler çeşitli nedenlerle farklılıklar gösterebilir. Senin şikayetin ana hastalığa bağlı olmayan bir şikayet.
Muayene bulgularından sonra olumlu bir süreç yaşayabilirsin.
SAKIZ GAZ YAPAR
42 yaşındayım erkeğim. Yaklaşık 2 yıldır huzursuz bağırsak sendromu dedikleri hastalığım var. Gazlı bir şey içersem yandım! Şişiyorum.
Hastalığım azıyor. Ne içsem rahatlarım?
HUZURSUZ bağırsak hastalığında gazlı ve kafeinli içecekler rahatsız eder. Kahve, koyu çay, süt, sütlü kahve, limonata, boza, kolalı içecekler, kakao ve salep gibi içecekler de şikayetlerini arttırabilir.
Ihlamur, adaçayı, papatya, anason ve rezene çayı bağırsak hareketlerini kolaylaştırıp, rahatlık verebilir. Sakız çiğnemek, iç çekmek de gazını arttırabilir. elinle karnını sağdan sola ovalayarak gazını çıkart. Tabi herkesin içinde değil.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Önemli olan işlevi 11 Aralık 2021, Cumartesi Doktor bey 23 yaşındayım. Cinsel organım 9 santimetre. Çocuğum olur mu? Büyütmek gerekir mi? ERKEK cinsel organı...
- Eşinden çekinme 10 Aralık 2021, Cuma 28 yaşındayım. 2 ay önce doğum yaptım. Eşim ilişkiye girmek istiyor. Ama ben istemiyorum. Organlarımın iyileşip...
- Heyecan şart 09 Aralık 2021, Perşembe Eşimle cinsellikle ilgili pek konuşmuyoruz. İlişkimiz hemen bitiyor. Sürekli ilişkinin zararı var mı? Aşkımıza...
- Sabrın sonu selamet 08 Aralık 2021, Çarşamba Prostat büyümüş. Doktor az bir iltihap buldu. 5 günlük antibiyotik verdi. Ama tekrarladı. 4 kez endoskopi oldum....
- Çocuğumuz olmuyor 07 Aralık 2021, Salı İki yıldır evliyiz. Çocuğumuz olmadı. Benim spermlerimdeki asit oranımın az olduğu söylendi. Spermde asit oranı...