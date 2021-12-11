Önemli olan işlevi

Doktor bey 23 yaşındayım. Cinsel organım 9 santimetre. Çocuğum olur mu? Büyütmek gerekir mi?

ERKEK cinsel organı sadece cinsel ilişki aracı olarak kullanılmaz. İdrarın bedenden çıkmasını da sağlar. Sağlık olarak görevini yapması önemli.

Boyu açısından hayati önem taşımaz. Erkek cinsel organının beden dışına uzanan kısmının görevi spermi, kadının rahmine ulaştırmasıdır. Rahme giden mesafe 10 santimetre kadardır. Spermler hareketli olduğundan daha kısa erkek cinsel organıyla bile, döllenme ihtimali bulunur. Büyütmeye çalışmanın faydası yoktur.

BİOTİN VİTAMİN ALMALISIN

Ben yumurtayı çok seviyorum. Çiğ bile tüketiyorum. Öyle çok kolesterolüm yok. Ama dilimde yanma, hafif hafif yarılmalar var. "Alerji" dediler.

Olabilir mi?

YUMURTA alerjisi ihtimalini kanıtlamak için gerekli testleri yaptırmalısın. Özellikle yoğun yumurta tüketenlerde Glossit dediğimiz dil iltihabı olabilir. Yumurtanın beyazındaki avidin proteini, biotin vitamin eksikliğine neden olabilir. Bu yüzden mutlaka biotin vitamin takviyesi de yapmalısın.

YANLIŞ ANLAMIŞSIN

Babamda kalın bağırsak balonu çıktı. Tarama yaptırın dediler. Saç mı bu taratalım? Kalın bağırsak taraması nedir?

BU tarama o değil. Sana eksik açıklama yapıldığından böyle anlaman doğal. Tarama, aşikar hastalık belirtisi olmayan kişilerde bağırsak kanseri araştırması yapmayı içerir. Bunun amacı, polipleri, diğer bağırsak hastalıklarını şikayet başlamadan bulmak amacıyla yapılır. Ayrıca altta yatan hastalık kanser ise kanseri daha kolay tedavi edip iyileştirebileceği erken dönemde teşhis etmeye yarar...

MELİSA ÇAYI İÇMELİSİN

Hocam benim fazla sıkıntım yok. Uykuya zor dalıyorum. İlaç istemem. Bitki çayı olur mu? Hangisi olur?

MELİSA çayı, rahatlatıcı olabilir. Yatmadan 1 saat önce 1 bardak su kaynat. Ocaktan kaldır. Bardağa dök. 1 tatlı kaşığı kuru melisayı bardağa koy.

Bardağın ağzını kapat. 15 dakika beklet. Yavaşça iç. Çok iyi gelecektir.

YAĞLI YEMEK SİVİLCE YAPAR

Bir aydır sivilcelerim var. İyice yoğunlaştı. Tahlilde Ast: 56 Alt: 84 çıktı. Açlığa dayanamıyorum. Yardım edin...

TABİKİ ederim. Yeter ki dinle. Yağlı ciltlerde sivilceler daha fazla olur. Karaciğer testlerinde hafif yükselme var. Açlığa tahammülsüzlük durumunda kan şekeri düştüğünden özellikle çikolatalar, meyve suları, lokumlar, çok tüketilebiliyor. Bu da Karaciğer yağlanması yapabilir. LDH, GGT, TSH, LDL kolesterol, trigliserid'e baktır. Şeker yükleme testi ve hepatit testleri yaptır. Karaciğer ultrasonu çektir.