Eşinden çekinme

28 yaşındayım. 2 ay önce doğum yaptım. Eşim ilişkiye girmek istiyor. Ama ben istemiyorum. Organlarımın iyileşip iyileşmediğini bilmiyorum. Ona bunu nasıl anlatırım?

Doğum sonrası kadın bedeninin normal hale dönmesi kadar, anne olan kadının cinselliğe, cinsel ilişkiye bakışının normale dönmesi de önemlidir. Ruh halinin eskisi gibi olması, bedeninin eskisi gibi olmasından daha uzun sürebilir. Bunu eşine söylemekten çekinme. Önemli olan karşılıklı doğru ve dürüst olmak, birbirinize güvenmektir. Bunu asla unutmayın.

ANDROPOZDAYIM

61 yaşındayım. Sertleşme sıkıntım var. "Andropoz oldun" diyorlar. Bu yaşta erkeklik biter mi?

Panik yok. Kontrol var. Bu yaşta andropoz beklenmez. Ancak hormonlarına baktırmalısın. 50 yaşın üzerindeki sertleşme sorunu olan erkeklerin yaklaşık üçte birinde hipogonadizm, yani testosteron hormon eksikliği vardır. Tiroit yetmezliğinde, tiroit hormon fazlalığında impotans yani sertleşememe oluşabilir. Şeker hastalarında da görülür. FSH, LH, testosteron ve şeker yükleme testi yaptır.

İDRAR ŞİKAYETİM VAR

İdrarımda koyulaşma, yanma oldu. Kasıklarım ağrıdı. Doktor, kanama olduğunu söyledi. Hematüri dedi. Hematüri ne demek?

İdrarda kan hücreleri bulunması durumuna "Hematüri" deriz. Çıplak gözle bakıldığında normal görülen idrarın rengi koyulaşabilir. Ama çıplak gözle bakınca kanama olduğu anlaşılmayabilir. Mikroskop altındaki tahlilinde fazla sayıda kırmızı kan hücresi bulunmasına Mikroskopik Hematüri denir.

Makroskopik Hematüride, idrarda çıplak gözle görülecek kadar belirgin kanama vardır ve idrar çay ya da kola rengindedir.

SODA ASİT YAPMAZ

Babamgil 3 kardeş. Ortanca amcamı hastaneye yatırdılar. Doktorlar karnında asit var demiş. Çok soda içer. Biz de içeriz. İçtikleriyle ilgili bir durum mu?

Asit karaciğer hastalıkları, kanser, kalp ve böbrek yetersizliği gibi hastalıklarda ortaya çıkan karın iç boşluğunda sıvı birikmesi demektir. Asit (Ascites) sözcüğü latince "içi su dolu kese" anlamına gelir. Bu hastalıkların şekline göre bazı gıdalardan ve içeceklerden sakının deriz. Hastalığı olmayan insanlarda soda, maden suyu içiyorlar diye karın iç boşluğunda asit sıvısı oluşmaz.